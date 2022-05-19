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家長告蘋果 控AirPod警報音量太大 導致12歲兒聽力永久受損

編譯林梅婕／綜合18日電
德州一名14歲男童兩年前使用AirPods耳機時音量傷及耳膜，他的父母本周控告蘋果電腦公司。(Getty Images)
德州一名14歲男童兩年前使用AirPods耳機時音量傷及耳膜，他的父母本周控告蘋果電腦公司。(Getty Images)

德州聖安東尼奧(San Antonio)的葛多亞(Carlos Gordoa)和艾瑞安妮·雷耶斯(Ariani Reyes)夫婦16日控告蘋果電腦公司，聲稱他們12歲的兒子因為使用蘋果無線耳機AirPods時，安珀警報(Amber Alert)大響導致他的聽力永久受損。

法庭文件顯示，聽力受損的男童名字縮寫為B.G，今年已經14歲；文件中顯示，2020年男童帶著AirPods觀看線上影音網站Netflix時，安珀警報突然大響，導致男童其中一隻耳朵的耳膜撕裂。

法律文件指出，男童觀看影片時雖然維持「低音量」，但安珀警報響起「太過突然，毫無預警，過大的音量導致B.G其中一隻耳朵的耳膜撕裂，對他的聽力造成嚴重的傷害」。

這次意外導致男童餘生都必須帶著助聽器，而且事後還出現頭暈、眩暈、噁心和耳鳴的症狀。

法律文件寫道：「AirPods並未自動將警報音量降低、控制、限縮或提前預告，導致警報發出的音量過大」；此外，蘋果公司也沒有提供指示教人操作調整警報音量的大小，而過大的警報音卻導致使用者聽力受損。

安珀警報研發最初的目的是向民眾提供「兒童綁架警訊」；在北美地區只要警方認定「疑似」發生兒童綁架案時，就會透過安珀警報向社會大眾傳播警訊告示；後來才衍生變成緊急廣播系統，通知民眾當地可能有重大災害發生。

蘋果 德州 Netflix

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