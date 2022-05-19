10歲女兒模仿「昏迷挑戰」致亡 傷心母告抖音

賓州10歲女童奈拉‧安德森去底模仿抖音「昏迷挑戰」而喪生，她的母親遞狀控告抖音過失致死。(取自GoFundMe網站)

2021年12月，住在賓州 切斯特(Chester)的10歲女童奈拉‧安德森(Nylah Anderson)模仿抖音 (TikTok)熱門影片「昏迷挑戰」(Blackout Challenge)，用衣架把自己吊在母親房間的衣櫃裡結果無法掙脫，陷入昏迷，被母親發現時已奄奄一息，緊急送醫五天後宣告不治。

奈拉的母親塔瓦娜‧安德森(Tawainna Anderson)上周向賓州聯邦法院遞狀控告抖音，指控抖音過失致死(wrongful death)。

訴狀中寫道，抖音與母公司字節跳動科技有限公司(ByteDance)推出「具有掠奪性及充滿操控手段的應用程式」，對奈拉以及其他參加挑戰遊戲導致死亡的孩童宣傳「極度危險且讓人無法接受的挑戰遊戲」。

訴狀中指出：「抖音把孩子們設定成企業謀利及鼓吹成癮習慣的工具。」安德森請求法院讓陪審團審理訴訟，並要求抖音提供數額未透露的金錢賠償。

抖音發言人對華盛頓郵報 指出，內容令人感到不安的「昏迷挑戰」，網友似乎是從其他管道得知，並非抖音，這種挑戰出現在抖音成立之前，從來不曾在抖音流行過。

抖音發言人表示，對於使用者的安全向來高度重視，如果發現與「昏迷挑戰」有關的內容將立刻移除，如今抖音平台已不再能使用關鍵詞「昏迷挑戰」搜尋影片。

訴狀中指出，奈拉在衣櫃裡玩「昏迷挑戰」而出事的幾天之前，抖音使用紀錄顯示，「為你提供」(For You)專頁裡有類似的挑戰遊戲視頻，包括有人拿塑膠袋把脖子纏住，或者憋氣憋到缺氧而呈現亢奮狀態。