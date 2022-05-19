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執行州府公務的國民兵參加工會 司法部「開綠燈」

編譯孫梁╱綜合18日電
圖為去年1月國會暴亂之後，部署華府國會山莊的國民兵。(美聯社)
圖為去年1月國會暴亂之後，部署華府國會山莊的國民兵。(美聯社)

儘管聯邦法律規定現役軍人加入工會為重罪，但司法部在17日敲定的一項和解協議中，為國民兵現役軍人參加工會開了綠燈。

多個勞工組織去年11月在康州的聯邦法院控告司法部和司法部長，要求為執行州府公務的康州國民兵爭取加入工會的集體談判權，德州的國民兵因此而受到鼓舞，也主張組建工會。

1978年的聯邦法律規定包括國民兵在內的部隊成員加入和組建工會為刑事重罪，但耶魯大學法學院的退伍軍人法律服務站認為，聯邦的這項法律只適用於執行聯邦軍方使命的軍人，在服務站工作的耶魯法學院學生瑞卡·甘迺迪(Rekha Kennedy)說：「工會以前懾於可能受到刑事處罰，而不敢動員現役國民兵參加工會是可以理解的。如今有了司法部的保證，全國各地工會將可無憂無慮地開始建立與國民兵的關係。」

國民兵表示，如果他們組建工會，未來執行州府部署的使命時，將可在薪資、福利、工作和生活條件等方面的談判中處於更有利的地位。

康州國民兵加入工會是等到達成和解協議，而德州的部分國民兵今年2月便迫不及待地加入德州州府雇員工會，他們表示，提前加入是受到司法部1月向康州聯邦法院呈庭文件的鼓舞，司法部的文件承認，禁止軍人加入工會的聯邦禁令不適用於執行州府公務的國民兵。

德州國民兵被州長艾伯特(Greg Abbott)派到美墨邊界執行逮捕無證移民的使命，部分人不滿邊界地區的工作和生活條件，國民兵舒勒(Hunter Schuler)18日聽到康州達成和解協議後說：「我們在沒有通知的情況下就接到調令，經常日夜顛倒地加班，住處條件惡劣，遠離家人，而且教育福利也被砍掉，休假政策多變，沒有執行聯邦部署期間的保險等待遇。司法部的新政策表明，我們終於可自由地加入工會，得到應有的利益。」

德州國民兵被州長到美墨邊界執行逮捕無證移民的使命。(Getty Images) ...
德州國民兵被州長到美墨邊界執行逮捕無證移民的使命。(Getty Images) US-BORDER-CROSSINGS-FALL-FOR-THIRD-STRAIGHT-MONTH LA JOYA, TEXAS - NOVEMBER 18: U.S. National Guard members patrol an unfinished section of border wall on November 18, 2021 in La Joya, Texas. The number of migrants taken into U.S. custody along the southern border decreased for a third consecutive month in October. U.S. Customs and Border Protection (CBP) recorded more than 164,000 migrant apprehensions in October. Approximately 55% of migrants encountered were expelled back to Mexico, or their homelands. U.S. President Joe Biden met this Thursday with Mexican President Andrés Manuel López Obrador, and Canadian Prime Minister Justin Trudeau during the first North American Leaders' Summit (NALS) since 2016. They discussed the coronavirus pandemic, climate change, immigration and economic growth. Brandon Bell/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

國民兵 司法部 德州

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