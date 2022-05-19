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美足協新里程碑 男女「同工同酬」 獎金分配也力求平等

記者張聲肇／綜合報導
圖為2019年美國女足隊在法國獲得世界杯冠軍。(美聯社)
圖為2019年美國女足隊在法國獲得世界杯冠軍。(美聯社)

美國女子足球隊員經過多年的爭取，18日終於獲得美國足球聯盟首，2028年底之前，「國腳」待遇不分男女，球隊得以與足協平等協商。

足協同意男女隊員從此可以「同工同酬」，唯一的問題就是世界杯的獎金如何計算、分配。女足隊雖然在世界杯賽程一路順利晉級，世界足球聯盟的獎金，卻比同樣獲勝的男足隊少很多，例如，美國女足隊贏得2019年世界杯，獎金只有11萬元，男足隊2018年的冠軍，卻贏得40.7萬元。

男女兩隊工會同意把今年男子世界杯與明年女子世界杯贏得的獎金合在一起，接下來2026年和2027年比賽的獎金也合起來，再平均分配。每位球員根據自己的出場次數拿獎金；美國足球聯盟說，用這種方法分配獎金的，全世界它是第一個。

女足隊工會預計，隊員年薪將今年從2018年的24.5萬元增加34%，到32.7萬，2023年-2028年平均年薪45萬元。

女足隊員的待遇可以和男足隊員平等是摩根(Alex Morgan)和拉皮諾(Megan Rapinoe)等明星球員高調爭取的結果，這兩人領導美國代表隊贏得2019年世界杯冠軍時，連法國比賽場地的觀眾都不禁高喊「薪酬平等！薪酬平等！」

摩根和拉皮諾自己是否受惠，目前無法斷定，因為2023年世界杯代表隊還沒組成，如果她們繼續代表美國，就可能獲益。

男足隊的團體協議已於2018年底到期，女足隊今年3月到期，兩隊各自和足協協商新契約之際，球員之間同意先把2019年提出的性別歧視官司了結，但前提是足協同意兩隊的勞動契約，在薪酬待遇與分紅方面的條件，完全平等。

前鋒珀絲(Margaret Purce)難掩興奮地說，「長大成人過程中看到這(里程碑發展)的女孩，我真替她們感到驕傲，她們不必再去爭取平等，自然就認知自己的價值。」

足球 歧視

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