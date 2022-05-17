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佛羅里達州水路偷渡客大增 多來自古巴、海地

編譯徐薏茹╱綜合16日電
圖為海防隊日前在波多黎各外海營救從一艘小船落海的移民 ，其中多為海地人。(美聯社)
圖為海防隊日前在波多黎各外海營救從一艘小船落海的移民 ，其中多為海地人。(美聯社)

近來從古巴與海地藉由水路非法進入美國的移民大增，海岸防衛隊(Coast Guard)巡邏艦也加強監控相關區域；自去年10月1日以來，超過1200名海地移民與700名古巴移民成功登陸佛羅里達和波多黎各。

自去年10月開始，海防隊已經在佛羅里達海峽(Florida Straits)攔截超過7100名海地、古巴移民；2018年到2021年攔截約5000人來自海地、古巴。

從海上偷渡到美國的人數增加也導致更多死亡案例，根據海防隊資料，自去年10月起，已證實五名移民死亡，另外135人在多起意外中推定死亡。去年海防隊共紀錄17起海上死亡案例。

佛羅里達海峽與佛羅里達礁島群(Florida Keys)和古巴之間的狹窄水道數十年來一直是移民的偷渡路線；美國官員說他們見過移民乘坐任何能在水上漂流的工具出海，從全動力船、自製筏艇到輪胎內胎，無奇不有。

海防隊與國土安全部的其他單位近幾個月在佛羅里達海峽、向風海峽(Windward Passage)、莫納海峽(Mona Passage)等地加強巡邏。

研究人員與移民律師指出近來移民人數激增可能受到眾多因素影響，包括古巴、海地政治不穩定、新冠疫情，以及多人想從陸地邊境非法進入美國受阻。

海防隊表示在海上被抓到的移民通常會在一周內被遣送回自己國家；成功登陸的移民則依據個別情況處理。

去年海地總統摩依士(Jovenel Moise)遇刺身亡後，海地政局社會動盪不安，綁架與幫派暴力事件頻傳。而古巴正掙扎著從疫情中復原，同時政府仍持續打壓異己，包括去年發起示威抗議的人群。

移民 古巴 疫情

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