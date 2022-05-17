機師昏迷 無飛行經驗乘客感恩「上帝之手」導引 平安駕駛降落

毫無飛行經驗的哈里森(Darren Harrison)10日在塔台人員指引下，安穩操控小飛機降落；他15日受訪時表示，「上帝之手」導引從未開過飛機的他接掌駕駛座並降落飛機，保住機上三人性命。

據聯邦航空管理局(FAA)聲明，一架塞斯納208(Cessna 208)單引擎小型飛機的機師10日在飛行期間因健康狀況而昏迷，持有飛行教練執照的航管員摩根(Robert Morgan)在塔台值班的休息時間得知情況後，透過對話協助哈里森操控飛機降落。

哈里森15日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)「今日」(Today)節目訪問時說，10日從巴哈馬飛回佛羅里達州 期間，他本來悠閒的坐在後座，機師突然對他和另一名乘客說，「兄弟，我必須告訴你們，我人很不舒服。」

機長說：「我頭很痛、很暈，覺得不太對勁。」

正職為地板銷售員的39歲哈里森反問：「那我們怎麼辦？」哈里森說，語畢，機長已毫無回應。

哈里森趕緊爬進駕駛艙，且發現飛機急速下墜。

他說：「我看見右窗外是一片汪洋，我知道機身落水後很快會進水；這時，我驚覺再不行動，大家都會死。」

哈里森說，他越過已昏迷的機師，抓住拉桿，慢慢穩住飛機，讓飛機平飛，「這動作是盡人皆知的常識」。

哈里森說：「我知道如果我把飛機一下子拉高，機速會慢下來；我也明白，當時飛機的速度若太快，機翼可能會扯斷掉落，這是全程最恐怖的一段。」

另一名乘客是機師的朋友，兩人合力把昏厥的機師移開座位。

哈里森跳進駕駛座，戴上耳機，卻發現線燒壞，插座也不見了。他便把另一乘客的耳機戴上與佛州 飛航管制中心聯絡。

航管人員問哈里森位置，但導航也壞了，他不知身在何處。

航管員問他能看到什麼，他回答，「我看得到佛州，也看得到一個小機場 。」

航管員摩根教他如何降落到棕梠灘國際機場，「靠近的時候，跑道會越來越大」，飛機降到200呎後，要開始減速。

最後，飛機安然降落，哈里森滿懷感恩，感謝一切讓他們活下來，特別為「後座情況不妙的那位(機師)」祈禱；機師送醫急救，住院療養。