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白宮披露正副總統財務 賀錦麗夫婦資產遠超過拜登夫婦

編譯郭宣含／綜合14日電
拜登總統夫婦(左二、左一)與副總統賀錦麗與第二先生任德龍，5月出席活動。(Getty Images)
拜登總統夫婦(左二、左一)與副總統賀錦麗與第二先生任德龍，5月出席活動。(Getty Images)

白宮13日公布拜登總統與副總統賀錦麗與其配偶的財務披露報告，顯示他們的財務自去年起變化不大，而且賀錦麗夫婦的資產大幅超過拜登夫婦。

拜登與第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)在拜登上任第一年，業外收入不多，拜登增加近3萬元的書籍權利金，吉兒則靠書籍銷售增加1.5萬至5萬元的收入。他們在德拉瓦州住屋仍有25萬至50萬元的房貸，以及3萬至10萬元的其他貸款。

拜登回報六個銀行或信用合作社的美國帳戶，有兩個帳戶餘額1001元至1.5萬元，另二個帳戶餘額25萬至50萬元，最後兩個帳戶餘額10萬至25萬元；他一共有70萬至150萬元現金存款，投資帳戶則有19.5萬至65萬元。

吉兒退休帳戶約有6.5萬至16.5萬元，她撰寫的兒童書籍「別忘了，天祐美國軍人」(Don't Forget, God Bless Our Troops)，去年為她增加1.5萬至5萬元收入。

該報告僅列出一部分的收入與資產，顯示拜登夫婦的身價約為105萬至258萬元。

根據銀行帳戶的年度揭露，賀錦麗美國銀行帳戶有75萬至150萬元現金存款，包括第一個帳戶結餘25萬至50萬元，第二個帳戶結餘50萬至100萬元，後者去年獲得201至1000元的利息；她與丈夫任德龍(Doug Emhoff)的共有帳戶中則有25萬至50萬元。

賀錦麗上任第一年的書籍權利金勝過拜登，一共賺進45.6萬元，包括2019年出版「我們掌握的真相」(The Truths We Hold，暫譯)的32.5萬元權利金，以及她撰寫的兒童書籍「超級英雄無處不在」(Superheroes Are Everywhere，暫譯)的13萬元；這是她最大宗的業外收入。

賀錦麗退休帳戶有77.5萬至185萬元；任德龍退休帳戶至少100萬元，他去年在之前任職的法律事務所收入為17萬元。

賀錦麗夫婦的資產共計342萬至829萬元，另背負100萬至500萬的房貸。

拜登夫婦和賀錦麗夫婦收入差距，一部分是因為擔任律師的任德龍在娛樂業享譽多年。

拜登總統夫婦(左一、左二)與副總統賀錦麗與第二先生任德龍，1月出席活動。(Get...
拜登總統夫婦(左一、左二)與副總統賀錦麗與第二先生任德龍，1月出席活動。(Getty Images)

拜登 賀錦麗 退休

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