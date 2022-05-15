55萬買海濱度假屋 9個月後掉入大西洋 屋主一晚都沒住過

位於北卡外灘群島沙灘的一棟房屋10日倒塌，落入大西洋。國家公園局封鎖該社區，並警告該區可能有更多房子倒塌。(美聯社)

2021年8月，派崔西里(Ralph Patricelli)與妹妹共同出資55萬元，買下位於北卡羅來納州 外灘(Outer Banks)中部羅丹特(Rodanthe)的海濱度假屋，結果九個月後的現在，房子倒塌掉入大西洋。

派崔西里的度假屋地址為海洋大道(Ocean Drive)24235號。這棟有著四間臥房的屋子，室內空間寬敞，有兩樓高的露台，大西洋海景就在眼前。57歲的派崔西里是加州 房地產仲介，成長過程裡則住在東岸。

購買房子時，派崔西里的打算是，經過兩年的新冠疫情之後，這棟度假屋可以用來招待親朋好友。派崔西亞準備這一季最後一批房客離開之後，將在度假屋與親戚一起吃感恩節團圓大餐。

自從買下房子之後，身為屋主的派崔西里，不曾在房子住過。

他說，2021年11月一場暴風雨，導致房子化糞池排放系統故障，郡政府官員很快就裁定，由於衛生問題，房子不適合居住。

距離派崔西里買下房子不到300天的5月10日，沿海地區歷經連續數日暴風雨之後，他的度假屋成了海洋大道兩棟倒楣掉落大西洋的房屋之一。

他接受訪問時說：「我充滿期待，可以在這裡招待親朋好友，回歸正常生活。」他表示：「我沒料到的是，房子竟然非常脆弱。」

派崔西里的度假屋是在夜間倒塌掉落大西洋，但他鄰居房子倒塌的景象，本周稍早則成為引起網友瘋傳的熱門短片。倒塌房屋的屋主住在田納西州 ，婉拒接受媒體訪問。今年2月間，附近有另一棟房子就曾倒塌掉落海中。

派崔西里出示前後對照照片指出，原本房子所在位置如今已經什麼都不剩。

美國某些地區雖然淹水、野火與其他天然災害發生風險越來越高，某些民眾基於各種不同因素，仍然住進這些地點。隨著海平面上升，暴風雨威力逐漸增強，熱浪溫度越來越高，以往天災風險相對較低的某些地區，如今建築物面臨安全風險，居民也面臨健康風險。