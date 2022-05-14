好奇號探測車拍到火星上有「門」？NASA與科學家解釋了

NASA的「好奇號」火星探測車7日拍下一張照片，似乎顯示一個帶著拱形過樑的開口，並且通往牆壁平滑的走廊。科學家很快就解釋，周圍的地質其實就清楚描繪出這個構造是怎麼形成的。(取材自mars.nasa.gov)

美國航太 總署（NASA ）的「好奇號」（Curiosity）火星 探測車7日拍下一張照片，似乎顯示一個帶著拱形過樑的開口，並且通往牆壁平滑的走廊。不過，科學家很快就解釋，周圍的地質其實就清楚描繪出這個構造是怎麼形成的。

每日電訊報與Sky News報導，「好奇號」傳回的影像乍看之下，就好像有人在火星岩石表面認真地雕刻出一道大門，陰謀論者立刻逮到機會，聲稱這就是火星存在生命的證據，但科學家指出，這個「大門」左邊有清楚可見的大裂口，說明該地區經常發生岩石裂化事件（Rock-cracking events），而前景中的一塊巨石似乎從開口掉下來。

NASA「好奇號」火星探測車任務團隊科學家之一、倫敦帝國學院（Imperial College London）地球科學教授古普塔（Sanjeev Gupta）指出，照片上的洞是經過「正常地質作用」形成的。

古普塔教授表示，「這個巨石有可能剛受到侵蝕、從山坡脫落與滾下來，這不需要隕石撞擊。裂痕是個裂縫（The crack is a fracture），在火星跟地球很多，不需要火星震（Marsquake）來產生。這張照片裡面完全沒有什麼奇怪的地方，這些只是正常的地質作用」。

此外，這張照片的視野同樣發揮作用。NASA指出，因為影像經過極度放大，才會讓裂口看上去像是一扇完整大小的門。發言人用另一張公開的數位鑲嵌照片向事實查核網站《Snopes》解釋，影像中的缺口其實是岩石的小縫隙，約30公分乘45公分，「任務團隊的科學家們強調它究竟有多小」。