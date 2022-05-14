我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

好奇號探測車拍到火星上有「門」？NASA與科學家解釋了

編譯周辰陽／即時報導
NASA的「好奇號」火星探測車7日拍下一張照片，似乎顯示一個帶著拱形過樑的開口，並且通往牆壁平滑的走廊。科學家很快就解釋，周圍的地質其實就清楚描繪出這個構造是怎麼形成的。(取材自mars.nasa.gov)
NASA的「好奇號」火星探測車7日拍下一張照片，似乎顯示一個帶著拱形過樑的開口，並且通往牆壁平滑的走廊。科學家很快就解釋，周圍的地質其實就清楚描繪出這個構造是怎麼形成的。(取材自mars.nasa.gov)

美國航太總署（NASA）的「好奇號」（Curiosity）火星探測車7日拍下一張照片，似乎顯示一個帶著拱形過樑的開口，並且通往牆壁平滑的走廊。不過，科學家很快就解釋，周圍的地質其實就清楚描繪出這個構造是怎麼形成的。

每日電訊報與Sky News報導，「好奇號」傳回的影像乍看之下，就好像有人在火星岩石表面認真地雕刻出一道大門，陰謀論者立刻逮到機會，聲稱這就是火星存在生命的證據，但科學家指出，這個「大門」左邊有清楚可見的大裂口，說明該地區經常發生岩石裂化事件（Rock-cracking events），而前景中的一塊巨石似乎從開口掉下來。

NASA「好奇號」火星探測車任務團隊科學家之一、倫敦帝國學院（Imperial College London）地球科學教授古普塔（Sanjeev Gupta）指出，照片上的洞是經過「正常地質作用」形成的。

古普塔教授表示，「這個巨石有可能剛受到侵蝕、從山坡脫落與滾下來，這不需要隕石撞擊。裂痕是個裂縫（The crack is a fracture），在火星跟地球很多，不需要火星震（Marsquake）來產生。這張照片裡面完全沒有什麼奇怪的地方，這些只是正常的地質作用」。

此外，這張照片的視野同樣發揮作用。NASA指出，因為影像經過極度放大，才會讓裂口看上去像是一扇完整大小的門。發言人用另一張公開的數位鑲嵌照片向事實查核網站《Snopes》解釋，影像中的缺口其實是岩石的小縫隙，約30公分乘45公分，「任務團隊的科學家們強調它究竟有多小」。

火星 NASA 航太

上一則

美國女籃明星持大麻油遭逮 莫斯科法院延長審前羈押

下一則

近年最長月全蝕 5/15將見紅月亮

延伸閱讀

10年來最長月全蝕 周日晚上抬頭看 將出現「紅月亮」

10年來最長月全蝕 周日晚上抬頭看 將出現「紅月亮」
種子發芽了…月球帶回的土壤 成功試種地球作物

種子發芽了…月球帶回的土壤 成功試種地球作物
研究氣候變遷影響糧食生產 NASA女科學家獲「世界糧食獎」

研究氣候變遷影響糧食生產 NASA女科學家獲「世界糧食獎」
矽谷地標山景城NASA「機庫一號」 翻新重建

矽谷地標山景城NASA「機庫一號」 翻新重建

熱門新聞

馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

2022-05-11 11:34
全美越來越多城市為了吸引遠距辦公者搬來，推出多項優惠政策。圖為科羅拉多州丹佛市。(Pixabay)

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

2022-05-13 12:24
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

2022-05-10 10:26
3名美國人被發現陳屍在巴哈馬Sandals Emerald Bay度假村的度假別墅內，(Getty Images)

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

2022-05-08 15:06

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國