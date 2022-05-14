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馬斯克買推特變來變去 想付10億「分手」沒那麼容易

中央社／舊金山13日電
世界首富馬斯克13日凌晨發布推文，表示在確實釐清推特機器人水軍與假帳號之前，他提出的440億元收購案「暫時擱置」，推特股價重挫近10%。(路透)
世界首富馬斯克13日凌晨發布推文，表示在確實釐清推特機器人水軍與假帳號之前，他提出的440億元收購案「暫時擱置」，推特股價重挫近10%。(路透)

世界首富馬斯克收購社群媒體推特公司（Twitter Inc）出現戲劇性轉折，馬斯克今晨推文打算「暫時擱置」，以證明垃圾和假帳號的確占用戶不到5%的計算結果；不過兩小時後，又推文表示他仍「忠於」收購推特的立場。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人馬斯克（Elon Musk）有可能對推特440億美元收購案翻盤的傳言不斷。馬斯克主要個人收入來源是特斯拉，而近來特斯拉股價受挫。在馬斯克宣布收購推特時，特斯拉股價1145美元，今天收盤價769.59美元。推特今天收盤價40.72美元，也遠低於馬斯克的出價54.20美元。

「紐約時報」今天報導，馬斯克上周五親自到推特舊金山總部商討商業策略和收購案流程，當時馬斯克仍專注於完成這筆交易案。

報導指出，由於馬斯克已經簽約，若交易破局，分手費將超過10億美元。這項合約有一項「特定履約條款」，如果馬斯克為這筆交易取得的債務融資保持不變，推特也可能告上法院，逼迫他按照合約完成收購。

波士頓學院法律所副教授奎恩（ Brian Quinn）表示，特定履約條款是法院命令，「即使你不想買，但因為你已經承諾要買，你就得付費」。就像簽約買房子，買了房子之後覺得買貴，而「要求更低的價格」，賣方不會同意。

過去類似的例子如2001年泰森食品公司（Tyson Foods Inc.）試圖退出與肉類包裝商IBP的收購案，指稱IBP有財務問題和會計違規行為；但德拉瓦州（Delaware）法官裁定泰森食品必須完成收購。一般來說，在其他情況下，買家需支付大筆分手費用才能終止交易。

馬斯克也可能以發現「重大不利變化」，用更低的價格基礎取得推特，類似路威酩軒集團（LVMH）收購美國珠寶商蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）時，以疫情導致財務損失的理由，最終LVMH用更低的收購價格完成交易。

報導分析，「不利變化」的門檻很高，馬斯克收購推特案的進行速度快，實地查核做得有限，很難找到一位有同理心的法官；況且馬斯克之前昭告投資人，他相信可以把推特收入翻5倍。

才一周的時間，馬斯克買推特的交易案出現很大變化，推特內部的挑戰也浮出檯面，執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）12日表示有兩名高階主管離開，不過這兩名主管推文表示他們是被「革職」。亞格拉沃也宣布，因推特沒有達成受眾和收入的成長，目前凍結僱用新人、大幅削減支出。

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