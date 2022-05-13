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中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

沒有中國也沒問題 迪士尼與中國市場徹底分手？

編譯張佑生／即時報導
票房橫掃全球的「奇異博士2：失控多重宇宙」。(圖：漫威提供)
票房橫掃全球的「奇異博士2：失控多重宇宙」。(圖：漫威提供)

美國娛樂巨頭迪士尼總裁鮑勃·查佩克（Bob Chapek）近日表示，就算沒有中國市場，公司旗下的電影也不會出現盈利問題。此番言論再次凸顯美中電影市場的關係在過去幾年裡不斷惡化的趨勢。行業觀察人士告訴美國之音，整個好萊塢正意識到中國市場愈加嚴重的不穩定性。

查佩克周三（5月11日）在與投資人的電話會議上表示，中國市場目前的情況「非常多變、非常複雜，不僅從生意的角度，從政治的角度也一樣」。一名迪士尼的分析師補充說， 迪士尼的電影在進入中國市場上一直有困難，原因來自於中國方面對電影內容的嚴格審查，以及對每年引進電影數量的限制。

從2021年到現在，迪士尼的多部大片，特別是旗下漫威影業的超級英雄電影，都沒能在中國上映。中國方面沒有公開給出原因。

「我們很有信心，就算沒有中國，如果我們的電影繼續難以進入那裡的話，這並不會影響我們的成功，因為我們在中國影院得以上映的比例與世界其他地方相比要低，」查佩克說。

過去十年裡，迪士尼是在中國最成功的西方公司之一。但從去年以來，迪士尼在中國遇到的障礙越來越多。在《華爾街日報》好萊塢記者埃里克·施爾策瓦（Erich Schwarltzel）看來，查佩克這番言論是在幫投資人了解迪士尼目前在中國面臨的現實。

「這些曾經能在全世界收穫10億美元的電影可能沒辦法輕鬆達到這個數字，因為中國不允許它們進入，」他告訴美國之音。「所以你得給投資者們設定一個預期，如果中國當局繼續阻擋這些電影進入的話，你們曾經熟悉的票房數字就會成為過去式。」

好萊塢製片人克里斯·芬頓（Chris Fenton）則描述了一副更加暗淡的畫面。他表示，由於市場的不穩定性，電影公司在預測中國票房收入時很難做出準確的判斷。

「賺錢已經不再容易，一些工作室在決策會議上直接將（中國）市場的預測收入定為零，」” 他在回覆美國之音的郵件中寫道。

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