「寫情書」搶買房 聯邦法院：合憲

美國房地產 市場近幾年蓬勃發展，某些有意買房的消費者在搶屋風潮中為了提高勝算，紛紛撰寫文情並茂信函給屋主，說明喜歡房子的各種原因以及個人因素，設法說動屋主出售；俄勒岡州 州議會2021年通過立法，禁止媒體喻為「寫情書」的搶房手段，但法令現在遭到聯邦法院法官推翻，理由是買方寫信給屋主的行為，受到美國憲法第一修正案言論自由保護。

買家爭相競標搶購房屋的同時，某些消費者改打心理戰，直接寫信給屋主說明為什麼要買房、多麼喜歡這棟房子，希望增加得標機率。由於信函內容經常充滿讚美之詞，被媒體喻為「情書」(love letters)。

2021年，俄勒岡州首開全美先例，州議會通過立法禁止有意購屋的消費者或房地產仲介，在爭取得標的過程中寫信給屋主。這項法案的起草人、民主黨籍州議員米克(Mark Meek)指出，消費者寫信給屋主爭取買房的行為看似無害，卻經常導致屋主憑著個人感受做決定，選擇哪些消費者「符合資格」住進社區。

米克在提案主旨中指出，禁止寫信說服屋主的手段，可以避免屋主基於消費者的種族、膚色、宗教、性別、性傾向、國籍、婚姻狀況或家庭狀況而挑選買家，如此手段均觸犯俄勒岡州公平住屋法(Fair Housing Act)。

俄勒岡州歷史上，對買房民眾曾有根深柢固的種族歧視 。1857年通過州憲法中，禁止非洲裔民眾及中國移民後代在俄勒岡州持有房地產。

禁止消費者寫信說服屋主的法案2021年在州議會通過後，「完全房地產集團」(Total Real Estate Group)委託「太平洋法律基金會」(Pacific Legal Foundation)控告州政府。

俄勒岡區美國聯邦區域法院裁定，俄勒岡州議會通過的法案侵犯有意買房的消費者及房地產仲介受到憲法第一修正案保障的言論自由。

米克對於聯邦法院裁定結果感到失望，但表示會持續努力，終結消費者寫信給屋主導致房地產市場出現歧視的情形。