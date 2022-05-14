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解除庇護限制令？聯邦法官即將裁決

編譯孫梁／綜合13日電
聯邦地區法官薩默海斯13日聽取辯論，以決定聯邦政府是否可取消以疫情為由限制移民申請庇護的命令。(美聯社)
聯邦地區法官薩默海斯13日聽取辯論，以決定聯邦政府是否可取消以疫情為由限制移民申請庇護的命令。(美聯社)

拜登政府準備5月23日解除以疫情為由對申請庇護移民的限制令，但受到許多州挑戰；聯邦地區法官薩默海斯(Robert Summerhays)13日就是否取消限制令聽取兩造辯論，表示將很快裁決。

薩默海斯曾在此案中做出對挑戰州有利的裁決。

亞利桑納州的律師指出，拜登政府取消限制令的決定沒有走正常程序，沒有舉行公聽和徵求民眾意見，也沒有考慮可能產生的後果，包括偷渡增多、增大醫療系統的壓力，以及執法部門的重點將從掃毒轉向控制非法偷渡。

司法部辯稱，緊急衛生限制的措施如果不再需要，聯邦疾病防治中心(CDC)有權撤銷，CDC是決定衛生政策，而不是移民政策，以限制庇護來加強防疫安全的基礎已不復存在。

自2020年3月以來，逾180萬移民被以防止疫情擴散為由驅逐出境，失去根據美國法律和國際條約而尋求庇護的機會。

CDC於4月1日宣布，5月23日將解除限制，遭到共和黨人和部分民主黨人的批評，擔憂可能無法應對大批湧入的移民潮。亞州、路易斯安納和密蘇里州迅速提告，另有18個加入集體控告，德州則是單獨提控。

在聯邦政府上月承認已開始逐步取消限制，根據移民法而不是限制令處理了許多移民庇護案後，前總統川普任命的薩默海斯法官上月下令暫停，認為許多州仍要求繼續實行限制令，5月23日解除將對這些州的衛生、執法、拘留機構、教育和其他服務帶來無法挽回的損失。薩默海斯還表示，5月23日解除限制的決定可能沒有遵循聯邦決策的程序。

國會的反對聲浪也是取消限制令的障礙，共和黨人和部分民主黨溫和派擔憂，解除限制令可能引發偷渡潮，聯邦執法部門今年3月在邊界逮捕22萬1000多個偷渡移民，為22年來最多的一個月；部分共和黨人也將邊界安全和移民政策作為期中選舉的議題。

移民 偷渡 庇護

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