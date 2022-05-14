學德州 亞州州長把無證移民載往華府

共和黨籍的亞利桑納州長杜西(圖中發言者)以擴大維護邊境安全為由，用巴士把無證移民載送到華府。(美聯社)

亞利桑納州共和黨籍州長杜西(Doug Ducey)本周將首批20名跨境移民用巴士載往華府 ，宣稱此舉是為了擴大維護邊境 安全的措施；同時還在邊境地區部屬更多國民兵(National Guard)部隊，與當地牧農場和地主合作，捍衛土地避免受移民侵犯。

這些舉動也被認為是跟進德州州長艾伯特(Greg Abbott)上個月的政策。杜西表示，亞利桑納州跨境的非法移民 人數不斷成長，已經壓迫到當地社區的生活，卻無法獲得聯邦政府更多協助。

不過杜西強調，前往華府的路程中已提供移民食物，並給予所有需要的協助；而且這些被送往華府的移民都是自願前往，有些人可能已準備前往東岸其他州。

德州州長艾伯特一個多月前將一批非法移民用巴士載往華府，並安排移民在國會大廈附近下車，也是施行該政策的第一人；當時艾伯特也表示車上所有移民都是自願前往華府。

不過聯邦政府對這樣的做法不以為然；白宮起初還嘲諷艾伯特是自掏腰包，用德州人的納稅錢幫助移民抵達最終安置的定點，但國土安全部(Homeland Security)卻指控這些政策已擾亂聯邦政府追查移民的下落。

根據當局統計，今年3月在亞利桑納州邊境城市土桑(Tucson)和尤馬(Yuma)地區，包括連接到加州的一部份，共計有5萬7000名非法移民試圖入境，堪稱突破多年以來的最高紀錄。

在新冠肺炎疫情期間實施的美國法典第42卷(Title 42)遣返移民條例下，其中雖有將近一半的人被遣返，但從非法移民成功躲過入境審核的比率看來，大部分非法移民最後都成功入境。