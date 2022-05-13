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全美嬰兒奶粉危機 家長怎麼辦 4個問題兒科專家解答

記者胡玉立／綜合報導
猶他州西谷市一位母親給九個月大的女兒喂奶。(美聯社)
猶他州西谷市一位母親給九個月大的女兒喂奶。(美聯社)

全國各地嬰兒配方奶粉大缺貨，眼看還需要幾個月才有可能好轉，但家中嬰兒嗷嗷待哺，父母如何因應這場配方奶粉供應危機？專家建議：

1.找不到常用配方奶怎麼辦

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics， AAP)發言人艾布拉姆斯(Steven Abrams)表示，父母應先致電小兒科醫生，他們可以協助家長找到樣品、讓你聯繫上當地配方奶粉廠商代表，或可提供幫助的慈善機構，當地母嬰辦公室(Women, Infants, and Children， WIC)也可提供幫助。

此外，地方育兒小組也是重要資源；愈來愈多臉書地方性群組湧現，協助父母找到寶寶喜歡的配方奶粉。

大多數健康嬰兒可安全改換任何經食品暨藥物管理局(FDA)批准的嬰兒配方奶粉，父母可從信譽良好的經銷商或藥房貨架或官網找到合格奶粉。AAP警告勿從拍賣網站或自海外購買購買配方奶粉，它們不受FDA監管。

波士頓兒童醫院營養中心主任杜根(Christopher Duggan)說：「若寶寶身體健康且胃腸道功能正常，通常很容易在『標準』嬰兒配方奶粉之間轉換。」

西雅圖兒童醫院臨床營養醫學主任戴爾．李(Dale Lee)指出，「有過敏或需要特殊配方奶粉的嬰兒，使用替代品可能比較複雜，尤其含有分解蛋白質或基於氨基酸的配方是在特殊情況下使用，需小心替換。」

全美嬰兒配方奶粉嚴重缺貨，一些熱心媽媽踴躍提供母乳捐贈給母乳銀行，希望能解燃眉之...
全美嬰兒配方奶粉嚴重缺貨，一些熱心媽媽踴躍提供母乳捐贈給母乳銀行，希望能解燃眉之急。圖為科羅拉多州一家母乳銀行負責人把收到的袋裝母乳裝瓶。(美聯社)

2.切換配方奶粉最保險作法？

若寶寶沒有特殊飲食需求，家長又找不到常用配方奶，可找相同類別的替代品。俄亥俄州哥倫布市全國兒童臨床營養和哺乳部臨床負責人羅梅羅(Rebecca Romero)說：「主要群體分別是：以牛奶配方為基礎、以大豆配方為基礎，然後是『敏感』品種。」實在找不到同類別替代品，牛奶配方換成大豆配方(或反之亦然)也很好，除非有潛在過敏症。

若原有配方奶粉用完了，可立即更換，但請注意可能會導致寶寶輕微胃腸道問題(如脹氣、大便變化或煩躁)。杜根建議漸進式更換，「先將25%新配方和原有的75%混合一天，然後各50%混合一兩天，然後新的75%和原有的25%漸進混合」。

3.嬰兒未得到足夠配方奶影響

這是許多父母現在最大的恐懼。母乳或配方奶是嬰兒的營養來源，嬰兒若未獲推薦維生素和其他營養素幫助，其組織功能和器官生長所需，將面臨重大的短期和長期健康風險。

專家建議，不要稀釋嬰兒配方奶粉，即使是短暫的也不宜。因為這麼做會減少嬰兒接受的營養量，可能破壞電解質和礦物質平衡、導致潛在嚴重併發症，如癲癇發作等。

4.家裡應存放多少配方奶粉？

AAP建議在目前短缺的情況下，父母手頭上的配方奶粉供應量不應超過十天至兩周。所有FDA批准的配方奶粉都有使用期限；超過使用期限後，成分會開始降解，將無法確定寶寶是否得到他們需要的營養。

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