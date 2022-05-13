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出席「亞裔堅強」峰會 戴琪：多族裔發聲 政經才能健康發展

記者張筠／華盛頓報導
戴琪表示，唯有多元族裔都能發聲，政治經濟才能健康發展。（視頻峰會截圖）
戴琪表示，唯有多元族裔都能發聲，政治經濟才能健康發展。（視頻峰會截圖）

全美亞裔總商會(National ACE)12日舉行「亞裔堅強」傳統月企業峰會，貿易代表戴琪表示，亞裔群體在疫後面臨的挑戰持續加劇，84%亞裔商家和業者受病毒、歧視等衝擊，拜登政府持續推動各社區資源平等，因唯有多元族裔都能發聲，政治經濟才能健康發展。

全美亞裔總商會舉辦的「亞裔堅強」傳統月企業峰會旨在促進亞裔小企業與政策制定者、立法者和企業、社區領袖間的互動，推動各族裔資源公平，為多元社區提供發聲平台。

戴琪表示，「堅強」的主題清晰呈現亞裔特質，疫情期間84%的亞裔商家受到負面的衝擊，除病毒本身，還有衍生的歧視和仇恨犯罪，她近期在全美多地聽取亞裔企業家的心聲和苦水，「身為美國首位亞裔貿易代表，我感到責任重大」，唯有讓不同族裔的聲音和訴求被聽到，政治經濟才能健康發展。

她表示，拜登總統去年簽署「新冠仇恨犯罪法案」至今，持續推動各族裔資源平等，提供各類紓困和解決方案，並認可亞裔企業在經濟產出、創造就業等方面的成就。

前聯邦運輸部部長趙小蘭說，1990年布希總統簽署法案，將5月定為亞太裔傳統紀念月，慶祝亞裔在各領域的貢獻，如今亞裔是美國人口成長最快的群體，全國有220萬個由亞裔運營的小商家，為美國提供最多勞動力，目前仍在持續增長，亞裔在領導力和創意也有傑出表現，面對疫情和歧視等挑戰，也堅忍不拔，團結凝聚。

國會眾議員趙美心表示，國會近期正推動支持亞裔商家發展的法案，包括由國會眾議員孟昭文推動的小企業救濟法案，計畫撥款550億元支持餐飲業等小商家的疫後振興，並給業者們提供科技支持、經濟諮詢、法律服務等資源。

孟昭文推動聯邦政府將所有疫情紓困資訊翻譯成多語言，讓小商家持續發展，確保經濟活力...
孟昭文推動聯邦政府將所有疫情紓困資訊翻譯成多語言，讓小商家持續發展，確保經濟活力。（視頻峰會截圖）

身為華裔商家業主的女兒，孟昭文說，小商家是經濟發展的「骨幹」，很遺憾疫期大量商家受重創，並面臨被歧視的痛苦，除推動反仇恨犯罪法案和支持商家的補助項目，她也推動聯邦政府將所有疫情紓困資訊翻譯成多語言，「不能落下任何族裔」，只有小商家持續發展，經濟才能保持活力。

全美亞裔總商會會長董繼玲表示，亞裔商家在生產、製造方面充滿活力，對美國社會貢獻巨大，ACE在疫期提供亞裔商家多種線上服務和補助項目，「亞裔企業的彈性和韌力對重振經濟十分重要」。

關於應對歧視和仇恨犯罪的方法，內華達州華裔州長夫人希索立克(Kathy Ong Sisolak)和馬州韓裔州長夫人金有美(Yumi Hogan)在爐邊談話中表示，語言障礙是加劇偏見的原因之一，疫情爆發初期各界對病毒的不了解、信息不平衡也導致暴力和仇恨。

希索立克鼓勵亞裔社區積極參與決策，勇於發聲，在商業經營、翻譯、法律服務等方面發揮所長，若見證或親歷任何仇恨事件，也要勇敢發聲；金有美也說，亞裔社區向來重視教育和多元文化發展，不論歷史多長遠，亞裔也要銘記在美一路走來的歷程，除克服文化差異和語言障礙，也要關注他人的利益需求，以此更好融入各族裔文化，團結推動美國發展。

希索立克(左上)和金有美(右上)在爐邊談話中，分享關於應對歧視和仇恨犯罪的看法。...
希索立克(左上)和金有美(右上)在爐邊談話中，分享關於應對歧視和仇恨犯罪的看法。（視頻峰會截圖）

亞裔 歧視 疫情

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