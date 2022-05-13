離家出走？ 俄勒岡13歲亞裔女孩 失蹤1天後陳屍小溪

俄勒岡州13歲女學生米拉娜．李9日經家人報案宣告失踪，近24小時後，屍體在公園附近的小溪裡被人發現，此案已被裁定為凶殺案。(比弗頓警局照片)

俄勒岡州13歲亞裔 女學生米拉娜．李(Milana Li)9日經家人報案宣告失踪，近24小時後，屍體在公園附近的小溪裡被人發現，此案已被裁定為凶殺案。比弗頓警局(Beaverton Police Department)聲明表示，「李的死因可疑，全案正調查中。」

米拉娜．李是康内斯托加中學(Conestoga Middle School)六年級學生，她最後一次被人看到是在8日下午4時許，地點在默里大道(Murray Boulevard )和紹爾斯渡口路(Scholls Ferry Road)一帶的自家公寓附近。9日下午1點，她母親向警方報案，指女兒「離家出走」，並說她失踪時，可能穿著「側面有白色文字的格子睡衣和深色連帽運動衫」。

比弗頓警方10日下午3點左右接到「可疑情況」報告，在巴羅斯路(Barrows Road)和地平線大道(Horizon Boulevard)交叉口附近的西側線性公園(Westside Linear Park)溪流中，發現了米拉娜．李的屍體；地點離她家公寓和學校不到一哩遠。警方11日驗屍後，證實死因是他殺。

警方表示，社區已提供警方數十條線索，調查人員鎖定其中幾條線索，正積極調查中，但警方「不認為社區會繼續受到威脅」。

警方9日於社群媒體 貼出的尋人啟事曾指出，「李的母語是俄語，英語是她第二語言，據稱說的不太好。」

這椿凶殺案震驚了比弗頓社區，人們在發現她屍體的小溪邊設立臨時紀念碑並舉行小型追悼會，放置鮮花、蠟燭、洋娃娃，絨毛玩具和寫着「安息吧，米拉娜」的卡片。她的同學也在家人陪同下，前來現場悼念。

李的同學薩凡娜·廷琳(Savanna Tinline)和母親一起在小溪邊種上薰衣草。薩凡納說：「她很喜歡紫色的花，我們想為她留一些更永久的東西在那裡。」

另一位同學羅曼娜(Romana)說：「她非常善良，也非常冷静，可以談很多事情。她是我真正的好朋友，也是所有人的好朋友。」