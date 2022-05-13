我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

國會參院通過人事令 費根掌海岸防衛隊 成為首位女司令

編譯柯立偉／綜合12日電
拜登總統4月提名海岸防衛隊副司令琳達．費根領導海防隊出任司令官，11日獲參院確認。圖為費根出席參院聽證，兩個女兒坐在她後面。(美聯社)
拜登總統4月提名海岸防衛隊副司令琳達．費根領導海防隊出任司令官，11日獲參院確認。圖為費根出席參院聽證，兩個女兒坐在她後面。(美聯社)

拜登總統4月提名海岸防衛隊副司令琳達‧費根(Linda Fagan)接替將於本月底退休的現任司令舒爾茲上將(Karl Schultz)，相關人事調整經國會參院於11日一致通過，使費根成為美國首位女性軍種司令，也是海防隊第27名司令。

費根將軍的軍事歷練完整，曾擔任美國北方司令部(U.S. Northern Command)的作戰政策副指揮官與作戰副主任，也曾在海岸防衛隊最大的破冰船「極星號」(Polar Star)上服役，同時曾派駐海外部隊，全球五大洲都曾有過她的身影。

此外，費根將軍同時也是海岸防衛隊目前為止唯一一位獲頒「黃金三叉戟獎」(Gold Ancient Trident)的軍官；該獎項於2016年首度設立，頒給在海洋安全領域中有傑出貢獻的軍官；據國防部資料，此獎項受獎者絕大多數是海軍軍官。

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)在參院通過提名案後，稱讚費根是一位「傑出的人才」；他說：「不論是在海岸防衛隊或國土安全部，費根上將是被所有同仁推崇、最正直的軍人，此一任命她出任司令的歷史性決定，必將激勵所有有志從軍的年輕女性。」

費根遺下的海岸防衛隊副司令官一職，將由鮑林中將(Steven Poulin)晉升為上將後補實。

提名 參院 國土安全部

上一則

超級球9號讀成6號 主持人開獎口誤 兆彩獎金暫停支付

下一則

川普華府飯店 3.75億元易主 由邁阿密CGI集團接手

延伸閱讀

Fed主席鮑爾獲參院同意連任 重申6月、7月適合升息2碼

Fed主席鮑爾獲參院同意連任 重申6月、7月適合升息2碼
美援烏不斷加碼 國會一致「讓路」 誰來把關？

美援烏不斷加碼 國會一致「讓路」 誰來把關？
「可怕意識形態」 波蘭總理警告：普亭比希特勒、史達林更危險

「可怕意識形態」 波蘭總理警告：普亭比希特勒、史達林更危險
49：51 民主黨版墮胎權法 闖關參院鎩羽

49：51 民主黨版墮胎權法 闖關參院鎩羽

熱門新聞

馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

2022-05-11 11:34
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

2022-05-10 10:26
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
3名美國人被發現陳屍在巴哈馬Sandals Emerald Bay度假村的度假別墅內，(Getty Images)

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

2022-05-08 15:06

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼