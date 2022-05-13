國會參院通過人事令 費根掌海岸防衛隊 成為首位女司令

拜登總統4月提名海岸防衛隊副司令琳達．費根領導海防隊出任司令官，11日獲參院確認。圖為費根出席參院聽證，兩個女兒坐在她後面。(美聯社)

拜登總統4月提名 海岸防衛隊副司令琳達‧費根(Linda Fagan)接替將於本月底退休的現任司令舒爾茲上將(Karl Schultz)，相關人事調整經國會參院 於11日一致通過，使費根成為美國首位女性軍種司令，也是海防隊第27名司令。

費根將軍的軍事歷練完整，曾擔任美國北方司令部(U.S. Northern Command)的作戰政策副指揮官與作戰副主任，也曾在海岸防衛隊最大的破冰船「極星號」(Polar Star)上服役，同時曾派駐海外部隊，全球五大洲都曾有過她的身影。

此外，費根將軍同時也是海岸防衛隊目前為止唯一一位獲頒「黃金三叉戟獎」(Gold Ancient Trident)的軍官；該獎項於2016年首度設立，頒給在海洋安全領域中有傑出貢獻的軍官；據國防部資料，此獎項受獎者絕大多數是海軍軍官。

國土安全部 部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)在參院通過提名案後，稱讚費根是一位「傑出的人才」；他說：「不論是在海岸防衛隊或國土安全部，費根上將是被所有同仁推崇、最正直的軍人，此一任命她出任司令的歷史性決定，必將激勵所有有志從軍的年輕女性。」

費根遺下的海岸防衛隊副司令官一職，將由鮑林中將(Steven Poulin)晉升為上將後補實。