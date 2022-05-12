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西部大旱 密德湖水位降又現2具人骨 揭祕賭城黑幫殺人裝桶手法

編譯柯立偉／綜合11日電
受長期乾旱影響，位於內華達州與亞利桑納州交界的密德湖水位下降，目前至少發現兩具人骨。圖為一艘沉沒的船艇因密德湖水位過低而露出來。(美聯社)
受長期乾旱影響，位於內華達州與亞利桑納州交界的密德湖水位下降，目前至少發現兩具人骨。圖為一艘沉沒的船艇因密德湖水位過低而露出來。(美聯社)

受長期乾旱影響，位於內華達州與亞利桑納州交界的密德湖(Lake Mead)水位下降，目前至少發現兩具人骨，當地政治人物及專家紛紛大膽預測，如果水位降得更低不排除發現更多「有趣的東西」，同時也揭露了位於密德湖上游的拉斯維加斯長期以來黑社會猖獗的現象，接連發現的屍體可能都是黑幫犯罪的受害人。

曾擔任黑道辯護律師的拉斯維加斯前市長古德曼(Oscar Goodman)表示，沒人知道接下來會在密德湖發現什麼，不過他開玩笑地說：「我知道許多黑道對於『氣候控制』很上心，就是把屍體封桶拋入湖中，讓湖面水位不會因為氣候變遷而下降。」

內華達州歷史學教授格林(Michael Green)也認同古德曼的說法，表示「如果水位繼續往下降，會發現愈來愈多『有趣的東西』」；格林教授暗示，長期以來有太多潛在的謀殺案因找不到被害人屍體而被定性為「失蹤案」，隨著密德湖發現人類骸骨，警方可能開始懷疑這些受害人都被封箱丟入水底，才導致長期找不到屍體。

不過對於格林的猜測，警方低調不願正面回應，只說目前沒有直接證據證實發現的骸骨與凶殺案有關，但若檢察官立案調查，警方也會配合偵辦。

事實上，「屍體封桶」可說是黑幫謀殺的「標準作業流程」；拉斯維加斯黑幫博物館(The Mob Museum)副館長舒馬赫(Geoff Schumacher)就說：「把屍體塞入鐵桶封起來再丟進水裡，是黑幫殺人的標準做法，通常只要封得好，這個桶屍很可能永遠不被發現；例如我們這裡一名赫赫有名的角頭『帥強尼』(Handsome Johnny)於1976年失蹤，沒過幾天就在佛州海邊發現他被人塞進鋼桶丟入海底。」

正因如此，一名曾任警察的節目主持人柯墨爾(David Kohlmeier)日前在節目上開出5000元賞金，希望合格潛水員能夠潛下去找更多鐵桶，看看能不能發現更多枉死湖底的冤魂；但密德湖管理處官員表示這方法不可行，因為湖底有許多「合法鐵桶」，是當年為興建胡佛水壩而放下去的，因此不能讓潛水員隨便下去搬桶子上來。

位於密德湖上游的拉斯維加斯長期以來黑社會犯罪猖獗，該湖發現的屍體有可能是黑幫犯罪...
位於密德湖上游的拉斯維加斯長期以來黑社會犯罪猖獗，該湖發現的屍體有可能是黑幫犯罪的受害人。(美聯社)

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