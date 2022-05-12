華郵：共和黨初選參選人互貼「中國」標籤 對中觀感越來越負面

尋求連任的喬治亞州州長坎普(左)，批評共和黨初選挑戰者、有川普背書的前聯邦參議員普度(右)，從政之前擔任私人企業執行長期間，曾把就業機會外移到中國。(美聯社)

華盛頓郵報11日報導，今年共和黨 初選裡，許多參選人用和中國的關係來攻擊競爭對手，反映出新冠疫情延燒兩年多後，以及前總統川普 動輒批評中國，導致共和黨陣營目前對中國的觀感越來越負面。

尋求連任的喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)在共和黨初選中面臨的挑戰者，是川普背書的前任聯邦參議員普度(David Perdue)；坎普日前在競選廣告中批評普度，從政前擔任私人企業執行長期間，曾把工作機會移到中國。

新冠疫情持續兩年多，川普動不動就點名批判中國，已讓共和黨人士對中國的看法越來越負面；華郵報導指出，指控對手與中國關係密切，即使說詞誤導或渲染，照樣被參加共和黨初選的人放在競選廣告與文宣中。

正在角逐賓州聯邦參議員初選、獲得川普背書的電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)主持人奧茲(Mehmet Oz)，公開批評身為對沖基金經理的對手麥考米克(David McCormick)與中國有生意往來；麥考米克則反咬奧茲從中國國營電視台賺錢，並說奧茲公司使用中國產品。

報導指出，從德州到俄亥俄、密蘇里等州的共和黨初選，都有參選人拿中國關係互批，內容充滿誤導。

曾為川普競選團隊負責民調 的共和黨民調專家法布里西歐(Tony Fabrizio)說：「如果你袒護中國，如果你對中國太軟弱，那你就不是把美國擺在第一，立場也不夠強硬。」他說，被貼上對中國立場軟弱的標籤絕非好事，川普就很擅長利用這種手法操作，達到催票效果。

法布里西歐在今年稍早進行的一項民調裡發現，共和黨選民幾乎壓倒性認為，中國對美國帶來的國安威脅，遠超俄羅斯；不過他也說，「至少在過去十年的初選裡，中國一直被認為是頭號世界公敵」。