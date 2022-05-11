我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

全美2020槍殺案暴增35% CDC統計1.9萬人喪命

記者張聲肇／綜合報導
全國槍殺案2020年比前一年暴增35%， 達1994年來的新高，顯示新冠肺炎疫情的社會副作用。圖為路人注視加州沙加緬度一宗大規模槍案的死者照片。(美聯社)
全國槍殺案2020年比前一年暴增35%， 達1994年來的新高，顯示新冠肺炎疫情的社會副作用。圖為路人注視加州沙加緬度一宗大規模槍案的死者照片。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)10日表示， 全國槍殺案2020年比前一年暴增35%， 達1994年來的新高，顯示新冠肺炎疫情的社會副作用，值得探討。

該中心每周疾病與死亡報告說，2019年每10萬人當中，有4.6人死於槍擊案；新冠疫情來襲的第一年，槍下亡魂率增為6.1人。

CDC根據死亡證明書的統計顯示，舉槍自盡者不算，2020年槍枝殺死了1萬9000多人，較前一年多出5000人；意外槍枝走火而死，以及意圖不明的槍殺死者，不在這項統計之列。

槍械暴力殺人案，每一年齡層、每一族裔、每一都市或鄉村地區，全國每一地區，不分男女，都見增加。

非裔是槍械暴力的最大受害者，疫情前後兩年之間，死亡人數從每10萬當中26.6人暴增40%，到總數1萬2000人，比率比白人高12倍，10到24歲青少年男性的比率，更是同齡白人的22.6倍。

北美原住民的槍擊命案死亡率增加27%，為每10萬人有8.1人；西語裔上升26%，到10萬分之4.5；白人增加28%，成為10萬分之2.2。亞裔的槍擊死亡率降低4.2%，到10萬分之1。

開槍自殺的死亡率也增加1.5%，為10萬分之8.1，其中原住民比率最高，為10萬分之10.9，白人次之，也達10萬分之10.4；以性別言，男女皆增加五倍有餘，以年齡層論，則25歲到44歲槍擊死亡最慘重。

2020年全美79%殺人案和53%自殺案都和槍枝有關。舉槍自殺者達2.4萬人。不論殺人或自殺，又和貧窮有關。例如，貧窮率最高的郡縣，槍殺案和舉槍自殺案分別比貧窮率最低郡縣高出4.5倍和1.3倍。非裔、西語裔和原住民居住在貧窮郡縣的概率高於其他郡縣。

本報告未探討槍殺率劇增的原因，不過CDC認為，疫情打亂了社會服務、上學與上班型態，攪亂居住環境的安穩，以及提升社會孤立感，都是可能原因。

2020年4月，失業率衝到14.7%的危機水平，經濟下滑對非裔打擊尤重。非裔佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案，引發全國抗議浪潮，也是2020年的事。

疫情 非裔 槍擊

上一則

港警逮捕陳日君等人士 美籲北京立即放人

下一則

東協領袖訪華府 拜登「太忙」沒安排會談 被批怠慢

延伸閱讀

CDC公布：疫情下槍枝兇殺率一年暴增35%

CDC公布：疫情下槍枝兇殺率一年暴增35%

斯里蘭卡暴亂5死 國會議員槍殺2民眾後飲彈 總理辭職

斯里蘭卡暴亂5死 國會議員槍殺2民眾後飲彈 總理辭職
金山悼念2020加州槍擊受害者 布里德：致力管控槍枝

金山悼念2020加州槍擊受害者 布里德：致力管控槍枝
槍擊橙縣公園野鴨變本加厲 警加強巡查

槍擊橙縣公園野鴨變本加厲 警加強巡查

熱門新聞

馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
示意圖。Photo by Westwind Air Service on Unsplash

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

2022-05-11 11:34
阮鄭的兩個兒子一直靠機器維持生命直至捐出器官，6日在賓州兒童醫院去世。(6abc電視台截圖)

殺2兒前改遺囑 賓州亞裔婦升級為一級謀殺

2022-05-10 10:26
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
3名美國人被發現陳屍在巴哈馬Sandals Emerald Bay度假村的度假別墅內，(Getty Images)

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

2022-05-08 15:06

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼