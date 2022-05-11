全美2020槍殺案暴增35% CDC統計1.9萬人喪命

全國槍殺案2020年比前一年暴增35%， 達1994年來的新高，顯示新冠肺炎疫情的社會副作用。圖為路人注視加州沙加緬度一宗大規模槍案的死者照片。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)10日表示， 全國槍殺案2020年比前一年暴增35%， 達1994年來的新高，顯示新冠肺炎疫情 的社會副作用，值得探討。

該中心每周疾病與死亡報告說，2019年每10萬人當中，有4.6人死於槍擊 案；新冠疫情來襲的第一年，槍下亡魂率增為6.1人。

CDC根據死亡證明書的統計顯示，舉槍自盡者不算，2020年槍枝殺死了1萬9000多人，較前一年多出5000人；意外槍枝走火而死，以及意圖不明的槍殺死者，不在這項統計之列。

槍械暴力殺人案，每一年齡層、每一族裔、每一都市或鄉村地區，全國每一地區，不分男女，都見增加。

非裔 是槍械暴力的最大受害者，疫情前後兩年之間，死亡人數從每10萬當中26.6人暴增40%，到總數1萬2000人，比率比白人高12倍，10到24歲青少年男性的比率，更是同齡白人的22.6倍。

北美原住民的槍擊命案死亡率增加27%，為每10萬人有8.1人；西語裔上升26%，到10萬分之4.5；白人增加28%，成為10萬分之2.2。亞裔的槍擊死亡率降低4.2%，到10萬分之1。

開槍自殺的死亡率也增加1.5%，為10萬分之8.1，其中原住民比率最高，為10萬分之10.9，白人次之，也達10萬分之10.4；以性別言，男女皆增加五倍有餘，以年齡層論，則25歲到44歲槍擊死亡最慘重。

2020年全美79%殺人案和53%自殺案都和槍枝有關。舉槍自殺者達2.4萬人。不論殺人或自殺，又和貧窮有關。例如，貧窮率最高的郡縣，槍殺案和舉槍自殺案分別比貧窮率最低郡縣高出4.5倍和1.3倍。非裔、西語裔和原住民居住在貧窮郡縣的概率高於其他郡縣。

本報告未探討槍殺率劇增的原因，不過CDC認為，疫情打亂了社會服務、上學與上班型態，攪亂居住環境的安穩，以及提升社會孤立感，都是可能原因。

2020年4月，失業率衝到14.7%的危機水平，經濟下滑對非裔打擊尤重。非裔佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案，引發全國抗議浪潮，也是2020年的事。