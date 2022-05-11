高院若推翻墮胎權 禁亞裔重男輕女墮胎令恐再起

財政部長葉倫在參院警告，限制墮胎可能影響女性數十年，並對女性造成經濟方面的傷害效應。(美聯社)

婦女墮胎 權相關討論近日極為激烈，亞裔 團體與學者強調，基於錯誤種族刻板印象規範的「性別選擇墮胎禁令」向來困擾著亞裔；最高法院可能推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，部分人士擔心，針對亞裔的胚胎性別選擇墮胎禁令可能捲土重來。

財政部長葉倫(Janet Yellen)10日則警告，限制墮胎可能影響女性數十年，對女性造成經濟方面的傷害效應。

「我認為，撤銷女性自行決定何時、是否生小孩的權利，會對經濟造成負面影響且使女性倒退數十年。」葉倫在參院聽證會上指出，「羅訴韋德案」對生殖健康及墮胎的後續影響，是增加女性勞動參與的工具。

她說：「這讓女性可以完成學業，增加賺錢潛力，也讓女性可以計畫並平衡家庭與事業；研究也顯示，好的福祉和收入對孩子有正向影響。」

專家表示，性別選擇墮胎禁令法案近年屢在多州倡議、立法；批評者表示，議員可能受到亞裔偏好生男孩的因素而影響決策。

最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)2019年回應印第安納州的禁令時寫道，「亞洲廣泛的性別選擇墮胎導致1億6000萬名女性『消失』，得知懷上女嬰後選擇中止妊娠在美部分地區也很常見」，後者暗指旅美的中國移民 和印度移民的家庭。

這類刻板印象曾被澄清，但仍不足以阻止法案倡議，威脅亞裔女性墮胎權；如今最高法院可能推翻攸關婦女墮胎權的「羅訴韋德案」，批評者擔心更多州將更大膽重新倡議這類禁令。

2009年以來，約半數州政府和聯邦政府考量性別選擇墮胎禁令，其中賓州、奧克拉荷馬州和阿肯色州已簽署禁令成為法律。

全國亞太裔婦女論壇(NAPAWF)維權團體的經理貝卡‧艾沙奇(Becca Asaki)表示，相關討論在2012年高調的全國法案要求對執行性別選擇墮胎手術的人員罰款或判處刑期後，變得熱門，儘管該法案最終遭眾院駁回，仍有多州提議類似法案。