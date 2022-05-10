審理哈佛、北卡大招生歧視 共和黨參眾議員聲援亞裔學生

韓裔聯邦眾議員朴銀珠。(取自推特)

82名共和黨國會參眾議員 9日聲援「公平錄取學生組織」(SFFA)對哈佛和教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)區分種族錄取決策的聯邦訴訟，指控兩校的入學政策歧視亞裔 ，「蓄意把申請者按種族區分」。

福斯新聞(Fox News)報導，共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、韓裔聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel)9日向最高法院提交82位國會參眾議員同僚聯署的「法庭之友摘要」(amicus briefs)，聲援「公平錄取學生組織」對哈佛和北卡大學區分種族錄取決策的訴訟。

摘要寫道，哈佛與北卡大學的入學政策「蓄意把申請者按種族區分」，「察覺種族的入學決策嚴重打擊亞裔學子，差別對待亞裔與最高法院此前保障平等、維護亞裔移民免受種族歧視 的判例不符；陳情者表述的情況凸顯這種趨勢更加明顯，亞裔逐漸成為歧視行為的犧牲者。」

克魯茲抨擊哈佛和北卡大學對此視而不見，「歧視亞裔政策是錯的，我希望最高法院認同參眾議員的看法，這些大學明顯違反民權法案，必須終止。」

朴銀珠則表示，「我國容不下任何形式的歧視，包括學校和大學。數十年來，我努力讓教育制度公平，因為每位學生都應該就其努力和學習成果受到評斷，而非種族，尤其目前正值亞太裔傳統月，我很驕傲的領導國會同僚支持下一代學子達成美國夢。」

共和黨議員援引憲法第14條修正案保障「不得拒絕給予任何人以平等法律保護」，必須是高等教育入學的憲法準則；此外，教育修正案第九條禁止歧視，最高法院必須將其應用在各校入學決策之中；議員強調亞裔地位的特殊性，成績優異卻「經常成為歧視政策的受害者」。