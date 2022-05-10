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聯邦補助142億元 4成家庭可望擁有免費網路服務

記者顏伶如╱綜合報導
拜登總統(中)在白宮玫瑰花園宣布，聯邦將為中低收入家庭提供網路補助費，副總統賀錦麗(右)在旁鼓掌。(美聯社)
拜登總統(中)在白宮玫瑰花園宣布，聯邦將為中低收入家庭提供網路補助費，副總統賀錦麗(右)在旁鼓掌。(美聯社)

拜登總統9日宣布，20家網路公司已同意為低收入家庭提供折扣優惠。根據美聯社報導，若加上現有的聯邦政府補助，數千萬美國家庭可能有資格擁有免費網路服務。適用對象則是年收入5萬5000元以下的四口之家，或者聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)參加者。

拜登9日在白宮玫瑰花園記者會宣布：「快速網路不再是奢侈品，而是必需品。」部分國會議員、電訊網路公司代表也出席記者會。

國會2021年通過規模1兆元基礎建設包裹法案當中，包括提供142億元經費成立「可負擔的連線計畫」(ACP)。計畫細節則是每個月為低收入家庭提供30元網路補助費，美洲原住民部落地區家庭每個月網路補助費用則為75元。

網路業者加入這項計畫後，全美約有4800萬戶家庭將符合資格，每月得以30元費用獲得100Mbps(megabits per second)快速網路服務。換算起來，低收入家庭向網路業者辦理登記之後，等於將不必為快速網路自掏腰包。

拜登在記者會上說，年收入5萬5000元以下的四口之家以及白卡持有人，都是網路補助計畫的適用對象，每個月將可獲得30元帳面補貼，換算起來大約全美40%民眾可以受惠。

參加計畫的20家網路業者，同意為符合資格的消費者提供網路服務折扣，住在偏鄉地區約有50%人口符合資格。參加業者包括： Allo Communications、AltaFiber與Hawaiian Telecom、Altice USA (Optimum and Suddenlink)、Astound、美國電話電報公司(AT&T)、Breezeline、康卡斯特(Comcast)、Comporium、Frontier、IdeaTek、Cox Communications、Jackson Energy Authority、MediaCom、MLGC, Spectrum (Charter Communications)、Starry、威瑞信(Verizon)Fios服務、Vermont Telephone Co、Vexus Fiber以及Wow! Internet, Cable, and TV。

低收入 拜登 白卡

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