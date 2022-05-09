我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

社會氛圍愈來愈不友善 過去一年近半LGBTQ青年想輕生

編譯林梅婕／綜合8日電
LGBTQ群體在尋求認同時，心理壓力極大，容易產生自殺念頭。(美聯社)
LGBTQ群體在尋求認同時，心理壓力極大，容易產生自殺念頭。(美聯社)

根據防止同性戀、雙性戀和跨性別青少年自殺的非營利組織「崔佛生命線」(Trevor Project)本周發布的年度調查結果，過去一年內青年族群有過輕生的念頭的比率明顯上升，其中又以有色人種的多元性別(LGBTQ)和跨性別人士為主，占比將近一半。

「崔佛生命線的研究顯示，過去三年在LGBTQ族群中，有輕生想法的青年人數一直在上升，因此拯救他們的生命更為重要，」該組織執行長佩利(Amit Paley)4日在記者會上表示：「除了面臨新冠疫情，還要遭受無情的政治攻擊，他們的痛苦是無法令人想像的。」

全美今年針對LGBTQ青年族群不友善的立法頻傳，包括佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在3月提出、被暱稱為「不說同性戀」法案(Don't Say Gay)；而阿拉巴馬州議會也在上個月表決通過，禁止提供19歲以下青年與性別認定治療(gender-affirming medical care)有關的醫療行為。

調查指出，過去一年內，多達45％的LGBTQ青年都曾認真考慮輕生，且將近五分之一的跨性別或非二元性別青年試圖自殺。

LGBTQ青年當中，超過六成的人表示在家中無法獲得認同，近五分之二的人稱自己曾住在無法接納LGBTQ的社區。

該研究的其他發現包括：

試圖自殺的LGBTQ青年中，又以有色人種的占比較高；且原住民族群的比率更加顯著，該族群過去一年試圖自殺的比率高達21%。

六成的LGBTQ青年在過去一年內試圖取得心理治療藥物但未成功。

73%的LGBTQ青年有焦慮的症狀，58%則有憂鬱的傾向。

受訪者也表示，讓他們心情愉悅的來源包括韓國男子團體防彈少年團(BTS)、非裔歌手Lil Nas X、桌遊「龍與地下城」(Dungeons & Dragons)，或是在看到同樣也是有色人種的LGBTQ族群活躍於媒體上。

LGBTQ 跨性別 同性戀

上一則

染疫後遺症 男性不舉風險多20%

下一則

賓州曬衣繩掛13件衣服展覽 警示保守教會性侵創傷問題

延伸閱讀

賓州禁書全美第2多 幾全來自一個郡

賓州禁書全美第2多 幾全來自一個郡
金門公園甘迺迪大道 永久無車化

金門公園甘迺迪大道 永久無車化
非裔、女同、移民 白宮新發言人是「美國夢」最佳代言

非裔、女同、移民 白宮新發言人是「美國夢」最佳代言
金山LGBTQ相關社區可設成人性場所 同性戀澡堂有望重開

金山LGBTQ相關社區可設成人性場所 同性戀澡堂有望重開

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
報稅軟體TurboTax報稅程序背後的公司─總部位於加州山景城的Intuit公司，因其誤導性的「免費報稅服務」承諾涉及欺騙，將向近440萬納稅人支付賠償金1.41億元。(美聯社)

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

2022-05-04 22:25

超人氣

更多 >
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩