社會氛圍愈來愈不友善 過去一年近半LGBTQ青年想輕生

LGBTQ群體在尋求認同時，心理壓力極大，容易產生自殺念頭。(美聯社)

根據防止同性戀 、雙性戀和跨性別 青少年自殺的非營利組織「崔佛生命線」(Trevor Project)本周發布的年度調查結果，過去一年內青年族群有過輕生的念頭的比率明顯上升，其中又以有色人種的多元性別(LGBTQ )和跨性別人士為主，占比將近一半。

「崔佛生命線的研究顯示，過去三年在LGBTQ族群中，有輕生想法的青年人數一直在上升，因此拯救他們的生命更為重要，」該組織執行長佩利(Amit Paley)4日在記者會上表示：「除了面臨新冠疫情，還要遭受無情的政治攻擊，他們的痛苦是無法令人想像的。」

全美今年針對LGBTQ青年族群不友善的立法頻傳，包括佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在3月提出、被暱稱為「不說同性戀」法案(Don't Say Gay)；而阿拉巴馬州議會也在上個月表決通過，禁止提供19歲以下青年與性別認定治療(gender-affirming medical care)有關的醫療行為。

調查指出，過去一年內，多達45％的LGBTQ青年都曾認真考慮輕生，且將近五分之一的跨性別或非二元性別青年試圖自殺。

LGBTQ青年當中，超過六成的人表示在家中無法獲得認同，近五分之二的人稱自己曾住在無法接納LGBTQ的社區。

該研究的其他發現包括：

試圖自殺的LGBTQ青年中，又以有色人種的占比較高；且原住民族群的比率更加顯著，該族群過去一年試圖自殺的比率高達21%。

六成的LGBTQ青年在過去一年內試圖取得心理治療藥物但未成功。

73%的LGBTQ青年有焦慮的症狀，58%則有憂鬱的傾向。

受訪者也表示，讓他們心情愉悅的來源包括韓國男子團體防彈少年團(BTS)、非裔歌手Lil Nas X、桌遊「龍與地下城」(Dungeons & Dragons)，或是在看到同樣也是有色人種的LGBTQ族群活躍於媒體上。