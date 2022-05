「奇異博士2」北美首周票房1.85億創佳績 為暑期強片鋪路

漫威最新超級英雄強片「奇異博士2:失控多重宇宙」片中一幕。(美聯社)

漫威 最新超級英雄強片「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange and the Multiverse of Madness)票房開紅盤,首周上映北美票房預估累計1.85億元,打破今年首周上片紀錄,全球首周上片成績躋身影史第六。目前全球票房已賣破4.5億元。

「奇異博士2」上片首周票房是2016年首集的兩倍多,同時超越蝙蝠俠(The Batman)成為今年上映首周最佳,並且在另一部漫威英雄電影 「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)之後排名疫後第二佳。

「奇異博士2」劇情接續「蜘蛛人:無家日」,除了主角班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch),另一位漫威角色、伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)飾演的「緋紅女巫」也有重要戲份,緋紅女巫一角近來因串流影音平台Disney+影集「汪達幻視」(WandaVision)人氣更上一層樓。

另一大看點是「奇異博士2」找來初代蜘蛛人三部曲(陶比麥奎爾Tobey Maguire飾)導演雷米(Sam Raimi)執導,斥資約2億元拍攝,不包括宣傳花費。

IMAX執行長格爾方德(Rich Gelfond)表示:「夏天強檔片季節由奇異博士熱鬧揭開序幕,這對接下來即將上映的大片是非常好的預兆。」

好萊塢的夏季電影熱門檔期通常從5月初開跑,一直到8月底,除了過去兩年受疫情影響,夏季票房通常超過 40億元,大約占全年總票房40%。

整個周末「奇異博士2」在社群媒體上都維持高熱度,網友熱烈討論電影相關細節,話題度相當高。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說:「這對於業界是一次完全的勝利,過去兩個夏天的票房幾乎不存在,漫威過去十年一直領跑夏季檔期,這次是回歸常態。」

「奇異博士2」的佳績也為接下來的暑期強片鋪路,「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)將於5月27日上映。

德加拉貝迪安表示:「我們現在有一個真正的暑期電影季節,這是我們兩年前無法想像的。」