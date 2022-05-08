紀念車禍去世愛子 男騎行3400哩跨全美

麥克納利的兒子布萊恩生前是新澤西州的州警。(取自新州州警局)

新澤西州 一名男子為了紀念在車禍 中喪生的兒子，即將開始一生之中的冒險之旅，就是騎單車橫跨美國，全程長達3400英里。

今年65歲的麥克納利(Kevin McNally)訂8日上午在太平洋海邊，即洛杉磯西南的曼哈頓海灘(Manhattan Beach)出發，預計七個星期後到達大西洋海邊，麻薩諸塞州里維爾海灘(Revere Beach)。

按照他的計畫，從太平洋彼岸到大西洋此岸全程43天，只休息5天，平均每天騎79英里，將會橫跨加州、亞利桑納、新墨西哥、德州、奧克拉荷馬、堪薩斯、密蘇里、伊利諾、印第安納、俄亥俄、賓州 、紐約州、佛蒙特州、新罕布什爾及麻薩諸塞。

麥克納利的兒子布萊恩(Brian McNally)2006年高中畢業，後來成為州警和並加入陸戰隊，也是也擔任救生員、童軍及志願消防員。

布萊恩四年前在賓州因車禍喪生，得年30歲。當時他剛周末值班回家。數十名陸戰隊隊員、300多名州警及緊急醫療救護員參加了葬禮。

麥克納利說，其子是喜歡戶外活動的人，全心致力於志願服務及幫助人們，無論他是州警、陸戰隊、消防員還是緊急醫療救護員都是如此，是家中的英雄。

為了紀念兒子，於是想到騎單車橫跨全國，並為一個以其子命名的獎學基金籌款。這個獎學金於2019年設立，每年為攻讀急救人員相關大學學位的高中畢業生提供5000元。

麥克納利為了這次活動花了大約1萬6000元，接受了一年多的訓練，包括沿著新澤西海岸騎行，除長時間的戶外騎行外，在家還準備一輛單車健身器練習，並練習舉重鍛煉耐力，為了這43天，他每天都遵循嚴格的訓練計畫。

麥克納利是一家網絡安全公司的銷售員，一年前退休，他自言不是個鐵桿運動員，但曾經跑過9次馬拉松，在50歲左右轉向騎自行車。這次騎車之旅，會有三輛支援車隨行，因此他騎車時只要攜帶水即可。

出發前，他到了阿靈頓國家公墓探訪了兒子的墓地，同時與訪問他的媒體談起兒子，以及對以其子命名大學獎學金的抱負，希望讓兒子的精神長存。