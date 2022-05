超大狂風助勢 新墨州山火燒不停

新墨西哥州桑格雷克里斯托山脈林火持續延燒,近幾日的超大強風進一步助長火勢,天空為濃煙遮蔽,未來幾天更嚴重。(美聯社) pring Wildfires A flare up near Cleveland, just down 519 from Mora, N.M. darkens the sky on Wednesday, May 4, 2022, where firefighters have been battling the Hermit's Peak and Calf Canyon fire for weeks. Weather conditions described as potentially historic are on tap for New Mexico on Saturday, May 7, and over the next several days as the largest fire burning in the U.S. chews through more tinder-dry mountainsides. (Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)

新墨西哥州 桑格雷克里斯托山脈(Sangre de Cristo Mountains)林火持續延燒,近幾日的超大強風進一步助長火勢,接下來幾天預測的惡劣天氣條件恐怕將使消防人員的滅火工作更加困難。

這場祝融之災目前已導致許多人無家可歸,數千居民撤離家園,位居火線邊緣的居民這幾天則忙著清理樹叢、安裝灑水器、鋪設水管,積極做好準備工作嚴防大火蔓延至拉斯維加斯與往北方和南方的城鎮。

新墨州拉斯維加斯社區基金會(Las Vegas Community Foundation)主席巴卡表示,大家擔心接下來風勢變化對大火的影響,未來充滿不確定因素。

過去幾周,這場野火已燒毀超過262平方英里土地。

大火起於美國森林管理局(U.S. Forest Service)4月初為減少易燃性植被所執行的策略燒除(controlled burns)行動,不料火勢失去控制,與另一場起因不明的野火融合,導致大火一發不可收拾。

根據國家消防中心(National Interagency Fire Center)的數據資料,今年目前為止全國已有將近2000平方英里的土地被燒毀,上一次全國災情如此嚴重要回溯至2018年,接下來的預測對西部地區並不樂觀,因氣候變遷 導致長期乾旱與上升氣溫將助長野火的威脅。

新墨西哥州南方、亞利桑納州 、科羅拉多州的森林區域上個月出現早期火災迫使居民撤離,他們的家園慘遭野火吞噬。

救火指揮官貝爾斯(Dave Bales)說明新墨西哥州東北部的消防員一直努力保護幾代人的家園與其他建築,「看到這麼多人流離失所讓我很難受」,許多城鎮居民們在這艱難時期互相擁抱為彼此打氣。

過往的強風通常延續一至兩天,然而貝爾斯表示這次的強風可能持續五天或更多天,風速超過每小時50英里到60英里,他另外警告火勢可能蔓延至一哩外,「這是一次空前的極端強風事件」。