買槍售屋 獄警疑預謀數月 帶囚犯越獄失

阿州警方公布的視頻顯示，穿著橙色囚衣的懷特，在女獄警薇姬·懷特協助下越獄。(Getty Images)

阿拉巴馬州 佛羅倫斯(Florence)發生監獄 囚犯與獄警雙雙失蹤的消息，隨著調查進展，警方現在愈發肯定，此事係由獄警薇姬·懷特(Vicky White)策畫多時，與極度凶險的囚犯凱塞·柯爾·懷特(Casey Cole White)雙雙逃亡。

兩人同姓但無親屬關係；4月29日上午9時40分左右，薇姬用前往法院作心理評估的名義，將凱塞帶離勞德岱郡拘留所(Lauderdale County Detention Center)後失蹤；前往法院的說法後來證實為捏造。

勞德岱郡警局6日表示，調查的最新進展是，兩人將乘坐的警車棄置在佛羅倫斯一個購物中心的停車場後，換乘一輛橙色福特Edge多功能車(SUV)後，當天就將該多功能車棄置在100哩外的田納西州 威廉森郡(Williamson County)，兩人依然音訊全無。

愈來愈多證據顯示，薇姬帶走凱塞並非出於受到脅迫，而是自願，甚至還是已經策畫數個月之久的行動，而這可能是因為兩人有類似「獄中浪漫事件」之類的「特殊關係」情愫。

這些證據包括：薇姬使用化名購買那輛橙色福特Edge；近期又出售房屋並提領其9萬元的收益；過去一周內曾購買AR-15、霰彈槍等多把槍枝；近期不斷談論退休，29日為最後一天上班日等。

行為學者蘇姍·康斯丹廷(Susan Constantine)也表示，薇姬步出監獄的姿態「很明顯地」展現出深思熟慮的行動，包括他們將要去哪，甚至可能連如何棄車都想好了。

監獄囚犯也作證稱，薇姬在監獄時就對凱塞「特別照顧」，給予其他囚犯沒有的特權，例如更多的伙食等。

此案現在已經上升到聯邦層級，追緝及調查行動將遍及全國，由於凱塞已因多項罪名被判75年徒刑，還面臨一級謀殺罪的指控，再加上薇姬可能攜帶的多把槍枝武器，讓兩人變成危險人物。

薇姬的同事及主管則普遍對已從事獄警近17年的她，竟會偕同重罪犯逃亡而感到震驚及失望。

勞德岱郡警長辛格爾頓(Rick Singleton)也向薇姬喊話自首，他說：「妳已經在這行17年，曾經多次看過類似的場景，而妳也知道這種事情最終將會如何收尾。」