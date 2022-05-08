我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

買槍售屋 獄警疑預謀數月 帶囚犯越獄失

編譯洪毅／綜合7日電
阿州警方公布的視頻顯示，穿著橙色囚衣的懷特，在女獄警薇姬·懷特協助下越獄。(Getty Images)
阿州警方公布的視頻顯示，穿著橙色囚衣的懷特，在女獄警薇姬·懷特協助下越獄。(Getty Images)

阿拉巴馬州佛羅倫斯(Florence)發生監獄囚犯與獄警雙雙失蹤的消息，隨著調查進展，警方現在愈發肯定，此事係由獄警薇姬·懷特(Vicky White)策畫多時，與極度凶險的囚犯凱塞·柯爾·懷特(Casey Cole White)雙雙逃亡。

兩人同姓但無親屬關係；4月29日上午9時40分左右，薇姬用前往法院作心理評估的名義，將凱塞帶離勞德岱郡拘留所(Lauderdale County Detention Center)後失蹤；前往法院的說法後來證實為捏造。

勞德岱郡警局6日表示，調查的最新進展是，兩人將乘坐的警車棄置在佛羅倫斯一個購物中心的停車場後，換乘一輛橙色福特Edge多功能車(SUV)後，當天就將該多功能車棄置在100哩外的田納西州威廉森郡(Williamson County)，兩人依然音訊全無。

愈來愈多證據顯示，薇姬帶走凱塞並非出於受到脅迫，而是自願，甚至還是已經策畫數個月之久的行動，而這可能是因為兩人有類似「獄中浪漫事件」之類的「特殊關係」情愫。

這些證據包括：薇姬使用化名購買那輛橙色福特Edge；近期又出售房屋並提領其9萬元的收益；過去一周內曾購買AR-15、霰彈槍等多把槍枝；近期不斷談論退休，29日為最後一天上班日等。

行為學者蘇姍·康斯丹廷(Susan Constantine)也表示，薇姬步出監獄的姿態「很明顯地」展現出深思熟慮的行動，包括他們將要去哪，甚至可能連如何棄車都想好了。

監獄囚犯也作證稱，薇姬在監獄時就對凱塞「特別照顧」，給予其他囚犯沒有的特權，例如更多的伙食等。

此案現在已經上升到聯邦層級，追緝及調查行動將遍及全國，由於凱塞已因多項罪名被判75年徒刑，還面臨一級謀殺罪的指控，再加上薇姬可能攜帶的多把槍枝武器，讓兩人變成危險人物。

薇姬的同事及主管則普遍對已從事獄警近17年的她，竟會偕同重罪犯逃亡而感到震驚及失望。

勞德岱郡警長辛格爾頓(Rick Singleton)也向薇姬喊話自首，他說：「妳已經在這行17年，曾經多次看過類似的場景，而妳也知道這種事情最終將會如何收尾。」

阿州警方公布的照片，坐牢的懷特(左)上月在女獄警薇姬·懷特協助下越獄。(美聯社)
阿州警方公布的照片，坐牢的懷特(左)上月在女獄警薇姬·懷特協助下越獄。(美聯社)

監獄 阿拉巴馬州 田納西州

上一則

阿拉巴馬州 發現北美最大千年洞穴畫

延伸閱讀

蘋果電動車找福特老將助陣

蘋果電動車找福特老將助陣
金山悼念2020加州槍擊受害者 布里德：致力管控槍枝

金山悼念2020加州槍擊受害者 布里德：致力管控槍枝
金山悼念2020加州槍擊受害者 布里德：致力管控槍枝

金山悼念2020加州槍擊受害者 布里德：致力管控槍枝
蘋果找上她 延攬福特31年老將 加強電動車開發

蘋果找上她 延攬福特31年老將 加強電動車開發

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
報稅軟體TurboTax報稅程序背後的公司─總部位於加州山景城的Intuit公司，因其誤導性的「免費報稅服務」承諾涉及欺騙，將向近440萬納稅人支付賠償金1.41億元。(美聯社)

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

2022-05-04 22:25

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男