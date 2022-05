疫情後復常 肯塔基大賽開鑼三冠王賽馬盛事首站 15萬觀眾盛裝打扮觀賽 政客、明星共襄盛舉

全美三冠王馬賽盛事之一的肯塔基德比大賽馬,如期7日在肯州路易維爾市的邱吉爾唐斯賽馬場開鑼,這是新冠疫情大流行三年來,第一次回歸常態舉行,盛況空前。(美聯社) Kentucky Derby Horse Racing Fans stand at betting windows in the infield before the 148th running of the Kentucky Derby horse race at Churchill Downs Saturday, May 7, 2022, in Louisville, Ky. (AP Photo/Brynn Anderson)

作為全國年度三冠王賽馬盛事的第一站,本年度的肯塔基德比(Kentucky Derby)大賽馬,如期於7日在肯州路易維爾(Louisville)邱吉爾唐斯賽馬場(Churchill Downs)開鑼,是新冠疫情 大流行三年來,第一次回歸常態舉行。

15萬名馬迷及觀眾盛裝打扮入場觀賽,不少社交名人、政客,演藝界明星……等紛紛身著標奇立異的服裝現身。當地媒體報導,前總統川普也現身賽場包廂,站在他旁邊的是前美國駐聯合國大使凱莉‧克拉夫特(Kelly Craft),據說有意參選肯塔基州州長。

周六的賽馬全日共舉行14場,壓軸是屬於第148屆肯塔基德比大賽馬,於下午6時57分開跑,按傳統規定共有20匹3歲純種馬角逐1.25英里,爭奪超過200萬元的總獎金。「走運」(Rich Strike)力壓兩匹大熱門馬而獲勝。

全美三冠王馬賽盛事之一的肯塔基德比大賽馬,如期7日在肯州路易維爾市的邱吉爾唐斯賽馬場開鑼,騎師雷昂所騎的Rich Strike,勇奪冠軍。(美聯社) Kentucky Derby Horse Racing Sonny Leon celebrates after riding Rich Strike past the finish line to win the 148th running of the Kentucky Derby horse race at Churchill Downs Saturday, May 7, 2022, in Louisville, Ky. (AP Photo/Charlie Neibergall)

肯塔基德比始於1875年,每年5月第一個星期六在邱吉爾唐斯賽馬場舉行,是只限3歲純種馬參加的國際一級泥地賽事。自1969年開始,是美國三冠馬王大賽第一關,其餘兩關為馬里蘭州巴爾的摩舉行的普瑞克涅斯大賽(Preakness Stakes),以及在紐約州 貝蒙特(Belmont)舉行的貝蒙特大賽(Belmont Stakes)。

全美三冠馬賽盛事之一的肯塔基德比大賽馬,如期7日在肯州路易維爾市的邱吉爾唐斯賽馬場開鑼,這是新冠疫情大流行三年來,第一次回歸常態舉行,盛況空前。(美聯社)

受疫情影響關係,2020年的賽事由原來的5月改在9月5日舉行,但禁止觀眾入場;2021年雖恢復在5月初舉行,但限制入場人數,因此今年可說是兩年來首次完全復常。

像往常一樣,女性盛裝入場,她們戴著五顏六色、迷人的大帽子,而男性則穿著套裝或其他創意服裝,雪茄與威士忌是必不可少的,菸霧在涼爽的空氣下飄過,不少人更與出賽馬匹自拍。

儘管這個被稱為「體育界最激動人心的兩分鐘」賽事是在周六舉行,但狂歡活動早在周五已經開始,與會者藉機展示了令人瞠目結舌的配飾。

全美三冠王馬賽盛事之一的肯塔基德比大賽馬,如期7日在肯州路易斯維爾市的邱吉爾唐斯賽馬場開鑼,騎師雷昂所騎的Rich Strike勇奪冠軍。(美聯社)

肯州民主黨 籍州長貝希爾(Andy Beshear)也與家人一起走過紅地毯,並向媒體透露了喜愛的馬匹。他還討論了為何肯塔基德比對肯州人民如此重要。

他說,「肯塔基德比偉大之處在於我們歡迎所有人來到肯塔基,這是一個喜慶的日子,能把任何分歧放在一邊,更多地關注我們面前的比賽,而不是未來的任何競逐。」