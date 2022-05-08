疫情後復常 肯塔基大賽開鑼三冠王賽馬盛事首站 15萬觀眾盛裝打扮觀賽 政客、明星共襄盛舉
作為全國年度三冠王賽馬盛事的第一站，本年度的肯塔基德比(Kentucky Derby)大賽馬，如期於7日在肯州路易維爾(Louisville)邱吉爾唐斯賽馬場(Churchill Downs)開鑼，是新冠疫情大流行三年來，第一次回歸常態舉行。
15萬名馬迷及觀眾盛裝打扮入場觀賽，不少社交名人、政客，演藝界明星……等紛紛身著標奇立異的服裝現身。當地媒體報導，前總統川普也現身賽場包廂，站在他旁邊的是前美國駐聯合國大使凱莉‧克拉夫特(Kelly Craft)，據說有意參選肯塔基州州長。
周六的賽馬全日共舉行14場，壓軸是屬於第148屆肯塔基德比大賽馬，於下午6時57分開跑，按傳統規定共有20匹3歲純種馬角逐1.25英里，爭奪超過200萬元的總獎金。「走運」(Rich Strike)力壓兩匹大熱門馬而獲勝。
肯塔基德比始於1875年，每年5月第一個星期六在邱吉爾唐斯賽馬場舉行，是只限3歲純種馬參加的國際一級泥地賽事。自1969年開始，是美國三冠馬王大賽第一關，其餘兩關為馬里蘭州巴爾的摩舉行的普瑞克涅斯大賽(Preakness Stakes)，以及在紐約州貝蒙特(Belmont)舉行的貝蒙特大賽(Belmont Stakes)。
受疫情影響關係，2020年的賽事由原來的5月改在9月5日舉行，但禁止觀眾入場；2021年雖恢復在5月初舉行，但限制入場人數，因此今年可說是兩年來首次完全復常。
像往常一樣，女性盛裝入場，她們戴著五顏六色、迷人的大帽子，而男性則穿著套裝或其他創意服裝，雪茄與威士忌是必不可少的，菸霧在涼爽的空氣下飄過，不少人更與出賽馬匹自拍。
儘管這個被稱為「體育界最激動人心的兩分鐘」賽事是在周六舉行，但狂歡活動早在周五已經開始，與會者藉機展示了令人瞠目結舌的配飾。
肯州民主黨籍州長貝希爾(Andy Beshear)也與家人一起走過紅地毯，並向媒體透露了喜愛的馬匹。他還討論了為何肯塔基德比對肯州人民如此重要。
他說，「肯塔基德比偉大之處在於我們歡迎所有人來到肯塔基，這是一個喜慶的日子，能把任何分歧放在一邊，更多地關注我們面前的比賽，而不是未來的任何競逐。」
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