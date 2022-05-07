失業率3.6% 半世紀來最低 4月增加42.8萬工作

數據顯示，雇用仍強勁，上月增加42萬8000個工作，失業率維持在3.6%。圖為一家企業招人的廣告。(美聯社)

勞工部 6日發布數據，4月就業 市場增加42萬8000份工作機會，失業率3.6%，略高於新冠疫情 前的3.5%，處於半個世紀以來的最低水平，顯示美國就業依然強勁，在經濟前景高度不確定背景下顯得特別耀眼，卻也不代表經濟前景必然一片光明。

華爾街日報(WSJ)報導，勞工部的數據代表美國已連續12個月增加逾40萬份工作機會，與去年同期相比，現在的就業人口增加663萬人，為1939年以來首見的年度成長數字；另一份聯邦機構的數據顯示，3月的總工作機會達到創紀錄的1150萬份。

牛津經濟學研究院(Oxford Economics)首席美國經濟學者凱西‧博斯特詹西奇(Kathy Bostjancic)表示，在各種負面消息湧入的當下，就業市場至少到目前為止，無疑是一顆不斷閃耀的明星。

博斯特詹西奇進一步指出，美國經濟的需求面依然保持韌性，讓市場依然是缺工、低庫存的狀態，有助於提高就業需求。

勞工部數據還顯示，4月勞動力減少36萬3000人，為去年9月以來最大的減少數字，讓勞動參與率較前月下降0.2個百分點至62.2%，目前依然較疫情前低1.2個百分點。

這可能是因為疫情爆發後，大量50歲以上勞工選擇提早退休，對疫情的擔憂，以及就業市場火熱而不願屈從條件較差的工作等，有可能不是長期趨勢。

儘管就業數據亮眼，也不代表經濟前景必然前程似錦；首先，目前的就業人口依然較疫情前少120萬人，缺工的狀況已經影響經濟，是今年第一季國內生產總值(GDP)較去年同期下降1.4%的原因之一。

此外，強勁的就業市場，也可能激勵聯準會採取更積極的行動，以降溫經濟為代價、抑制通膨。