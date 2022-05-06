研究氣候變遷影響糧食生產 NASA女科學家獲「世界糧食獎」
國家航空暨太空總署(NASA)女科學家羅森茲魏格(Cynthia Rosenzweig)，因為研究糧食生產如何適應氣候變遷，貢獻良多，5日榮獲25萬元「世界糧食獎」(World Food Prize)。
總部在愛阿華州第摩因市的「世界糧食獎基金會」說，身兼農業經濟學家和氣候專家的羅森茲魏格，是「農業模式互相比較與改進計畫」組織的創始人，這個組織集合全球各相關領域的科學家，改進了科學界精確預測，在氣候變遷大環境下，農業與糧食生產績效的方法。
她接受美聯社訪問時表示，希望這個獎項能夠讓大家更注意如何降低氣候變遷的影響，改進糧食與農業生產體系。「基本上，我們無法解決氣候變遷的問題，除非我們能夠處理好糧食生產體系中，溫室氣體排放的問題。而我們若不下苦功，發展出堅韌的生產體系，我們就無法對全人類提供糧食安全。」
國務院新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲(Jose Fernandez)說，去年全球就有1.6億人經歷糧食供應不穩的問題，比前年增加19%，根本原因就是全球暖化導致糧食減產。
他說，氣候變遷已對全球農業生產造成重大的負面衝擊，而衝擊只會愈趨嚴重，「稻田遭淹沒，作物遭旱災，蜆殼類在日漸酸性的海洋中死亡，農作物疾病擴散到新地區，如果不是羅森茲魏格博士的研究，我們可能難以了解這些問題。」
世界糧食獎基金會指出，她的研究成果，直接幫助了90幾個國家，針對氣候變遷制定妥善的應對之策。
她的研究包括農民可如何處理氣候變遷的問題，農業又如何惡化氣候變遷問題，例如，她上月發表論文指出，全球農糧生產產生的溫室氣體，占全球人類活動所產生總量的三分之一。
她說，溫室氣體的總量必須降低，人類也必須設法適應氣候變遷。她指出，為了生產糧食而砍伐森林，開闢農田而產生的碳以及一氧化碳，以及耕作農地導致碳的氧化，都是在生產糧食過程中造成的溫室氣體。此外，使用肥療釋放出一氧化二氮(氧化亞氮)，耕作機具燃燒化石燃料，牛群放出的甲烷，都會飄到大氣層，助長溫室效應。
她領導的研究團隊發現，適應氣候變遷的方法包括改用抗旱的谷種、改良灌溉系統等，孟加拉農民在團隊建議下改進了稻田管理方法，減少了甲烷的排出量。
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