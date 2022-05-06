研究氣候變遷影響糧食生產 NASA女科學家獲「世界糧食獎」

國家航空暨太空總署女科學家羅森茲魏格因為研究糧食生產如何適應氣候變遷，貢獻良多，5日榮獲25萬元「世界糧食獎」。(美聯社)

國家航空暨太空 總署(NASA)女科學家羅森茲魏格(Cynthia Rosenzweig)，因為研究糧食生產如何適應氣候變遷 ，貢獻良多，5日榮獲25萬元「世界糧食獎」(World Food Prize)。

總部在愛阿華州第摩因市的「世界糧食獎基金會」說，身兼農業經濟學家和氣候專家的羅森茲魏格，是「農業模式互相比較與改進計畫」組織的創始人，這個組織集合全球各相關領域的科學家，改進了科學界精確預測，在氣候變遷大環境下，農業與糧食生產績效的方法。

她接受美聯社訪問時表示，希望這個獎項能夠讓大家更注意如何降低氣候變遷的影響，改進糧食與農業生產體系。「基本上，我們無法解決氣候變遷的問題，除非我們能夠處理好糧食生產體系中，溫室氣體排放的問題。而我們若不下苦功，發展出堅韌的生產體系，我們就無法對全人類提供糧食安全。」

國務院 新任主管經濟成長、能源與環境事務次卿費南德茲(Jose Fernandez)說，去年全球就有1.6億人經歷糧食供應不穩的問題，比前年增加19%，根本原因就是全球暖化導致糧食減產。

他說，氣候變遷已對全球農業生產造成重大的負面衝擊，而衝擊只會愈趨嚴重，「稻田遭淹沒，作物遭旱災，蜆殼類在日漸酸性的海洋中死亡，農作物疾病擴散到新地區，如果不是羅森茲魏格博士的研究，我們可能難以了解這些問題。」

世界糧食獎基金會指出，她的研究成果，直接幫助了90幾個國家，針對氣候變遷制定妥善的應對之策。

她的研究包括農民可如何處理氣候變遷的問題，農業又如何惡化氣候變遷問題，例如，她上月發表論文指出，全球農糧生產產生的溫室氣體，占全球人類活動所產生總量的三分之一。

她說，溫室氣體的總量必須降低，人類也必須設法適應氣候變遷。她指出，為了生產糧食而砍伐森林，開闢農田而產生的碳以及一氧化碳，以及耕作農地導致碳的氧化，都是在生產糧食過程中造成的溫室氣體。此外，使用肥療釋放出一氧化二氮(氧化亞氮)，耕作機具燃燒化石燃料，牛群放出的甲烷，都會飄到大氣層，助長溫室效應。

她領導的研究團隊發現，適應氣候變遷的方法包括改用抗旱的谷種、改良灌溉系統等，孟加拉農民在團隊建議下改進了稻田管理方法，減少了甲烷的排出量。