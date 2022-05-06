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兒童罕見肝炎病例 擴及14州 與新冠病毒有關？專家不排除

編譯林梅婕／綜合5日電
兒童罹患神秘肝病的病例達40起，包括威斯康辛州有一人死亡。(Getty Images)
兒童罹患神秘肝病的病例達40起，包括威斯康辛州有一人死亡。(Getty Images)

全美近來陸續傳出兒童感染神秘的罕見肝炎，範圍已擴及14州，目前共40個案例；患者年齡介於18個月至10歲，至少六名兒童需要肝臟移植，一人死亡；科學家仍在調查感染的原因。

傳出病例的州包括阿拉巴馬、德拉瓦、路易斯安納、田納西、北卡羅來納、威斯康辛、加州、明尼蘇達、俄亥俄、北達科他和南達科他州；紐約、伊利諾和喬治亞州當局則稱他們正在調查疑似的病例。

根據辛辛那提兒童醫院的紀錄，俄亥俄州一名兒童需要肝臟移植；北達科他當局5日也證實出現第一起兒童罹患神秘肝炎的病例，不過該名患者已回家休養；威斯康辛則有一名染疫兒童死亡。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，神秘肝炎的症狀包括嘔吐、腹瀉和黃疸；超過一半以上的人還有發燒的症狀。

科學家還在研究可能造成感染的原因，但這些罹患神秘肝炎的兒童中，體內都沒有驗出常見肝炎的病毒；專家稱詳細調查恐怕需要至少三個月的時間，不過目前推斷其中一個可能性為常見感冒來源「腺病毒」。

另外，新冠疫情間封鎖導致兒童免疫力降低，或是否與先前感染過新冠病毒的關聯性，也都尚未被科學家排除。

新澤西州「史隆-凱特琳癌症中心」(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)放射科醫師妮可·塞弗爾(Nicole Saphier)表示：「過去兩年孩子們一直被口罩、遠端學習、或其他防疫措施所保護，避免他們暴露在任何病毒下，因此才讓他們對腺病毒這樣常見的病原體出現如此嚴重的反應。」

世界衛生組織(WHO)3日宣布，全球至少已有228個案例，足跡遍布20個國家，包括奧地利、德國、波蘭、日本和加拿大等；感染案例最多的是英國，共145例，其次為美國，但這兩國也擁有較完善的病例監督系統。

全球還有超過50個案例正在調查與神秘肝炎的關聯性，新加波則出現一名年僅10個月大的疑似案例，當局仍在調查；印尼當局3日則指出，有三名兒童疑似感染不知名的肝炎死亡。

新澤西州 俄亥俄州 聯邦疾病防治中心

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