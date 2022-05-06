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饒舌天后Cardi B加持 鹹蛋洋芋片暴紅 亞洲特色商品打開美國市場

記者胡玉立／綜合報導
新加坡網路人氣商品Irvins「鹹蛋洋芋片」在美國佔有一片天，就連知名饒舌歌手Cardi B都公開宣稱她愛上了Irvins的「鹹蛋魚皮」。(取自官網)
新加坡網路人氣商品Irvins「鹹蛋洋芋片」在美國佔有一片天，就連知名饒舌歌手Cardi B都公開宣稱她愛上了Irvins的「鹹蛋魚皮」。(取自官網)

美國人現在很容易買到亞洲名店食品，從優格、波霸奶茶、冰淇淋、刈包，甚至新加坡網路人氣商品Irvins「鹹蛋洋芋片」，在美國都占有一片天，就連知名饒舌歌手Cardi B都公開宣稱她愛上了Irvins的「鹹蛋魚皮」；專家將此現象，歸功於亞洲特色商品日益普及，社群媒體和網路商店發揮了關鍵力量。

國家廣播公司(NBC)報導，總部位於新加坡的Irvins鹹蛋黃洋芋片創始人古納萬(Irvin Gunawan)表示，「過去兩年來，我們的產品在美國大受歡迎並培養出忠實粉絲，我們大感意外。因為美國並沒有像亞洲人吃粽子、月餅或鹹蛋粥的傳統，鹹蛋薯片絕對是全新的東西；幾乎像是要把美國鄉村音樂賣給新加坡那樣；但它卻已被廣泛接受。」

Irvins鹹蛋黃洋芋片是用鹽滷鴨蛋黃醃製30天，然後與東南亞食材如鳥眼辣椒及芳香咖哩葉一起蒸熟並攪拌。自2020年Irvins品牌在美國推出以來，銷售額年年翻倍。其全球公司6月將在德州Costco擴大銷售，在四個地區78家店販賣其產品，而且往往一上架就賣光了。古納萬說，美國人對嘗試新口味和美食充滿好奇，而且越來越多人想要吃更優質的食物及零食。

鹹蛋黃在亞洲菜餚獲廣泛應用，現在鹹蛋黃口味的產品也在美國受到歡迎。(Getty ...
鹹蛋黃在亞洲菜餚獲廣泛應用，現在鹹蛋黃口味的產品也在美國受到歡迎。(Getty Images)

亞洲和拉丁美洲產品網路雜貨商Weee!表示，他們庫存約50種鹹蛋產品，從2021年第四季度到2022年第一季度，Irvins辣味鹹蛋魚皮產品銷售額增長七倍；至於Fragrance品牌的鹹蛋木薯片，也增長四倍；樂事(Lay’s)鹹蛋洋芋片也很受歡迎。

在印尼長大的美食作家錢德拉(Fiona Chandra)從小就吃鹹蛋粥，她說，鹹蛋一直被用作螃蟹和其他亞洲菜餚的醬汁，「鹹蛋味道豐富，而且只要一個蛋，就風味十足。」

菲律賓和亞洲雜貨網路商店創始人、在菲律賓長大的卡馬里洛(Katrina Camarillo)，愛吃鹹蛋配蕃茄、洋蔥、米飯、魚或肉或菲律賓甜糯米蛋糕(bibingka)；她的商店銷售煮熟的鹹鴨蛋和各式鹹蛋洋芋片。

卡馬里洛很高興看到有更多民眾享用她的童年主食，她認為，亞洲食品日益流行，也是在對抗疫情期間普遍存在的反亞洲種族主義和暴力。「我們提供的食物越多，人們就越喜歡我們的食物，就會越了解我們，」她說：「食物是將人連在一起的最佳之道。」

新加坡 美食 社群媒體

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