我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數

1顆蛋就風味十足 亞洲「鹹鴨蛋」意外在美大賣

非裔、女同、移民 白宮新發言人是「美國夢」最佳代言

中央社／華盛頓5日電
拜登總統5日宣布白宮新發言人是尚皮耶。（歐新社）
拜登總統5日宣布白宮新發言人是尚皮耶。（歐新社）

白宮今天宣布，副新聞秘書尚皮耶下周將出任新聞秘書，成為美國首位非裔、公開LGBTQ的白宮發言人。移民第一代、成長於藍領階級家庭的尚皮耶正是實現美國夢的最佳代言人。

白宮宣布，現任新聞秘書莎琪（Jen Psaki）將於13日離職，由尚皮耶（Karine Jean-Pierre）接任新聞秘書職務。尚皮耶將成為白宮首位非裔與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）發言人。

現年44歲的尚皮耶出生於加勒比海法國海外省分馬丁尼閣島（Martinique），父母為海地人。5歲時和父母與2個弟妹移民紐約。母親是家庭健保助理、父親開計程車維生。尚皮耶畢業於哥倫比亞大學，著有「前進」（Moving Forward: A Story of Hope, Hard Work, and the Promise of America，暫譯）。

白宮發言人莎奇（右）13日將去職，拜登總統5日宣布副發言人尚皮耶（左）接任。（美...
白宮發言人莎奇（右）13日將去職，拜登總統5日宣布副發言人尚皮耶（左）接任。（美聯社）

尚皮耶曾擔任進步派MoveOn.org網站首席公共事務主管，也曾在美國國家廣播公司（NBC）與微軟國家廣播公司（MSNBC）擔任政治分析家。前美國總統歐巴馬（Barack Obama）政府時期，尚皮耶即負責時任副總統拜登（Joe Biden）的高階溝通與政治職務，曾任白宮政治事務辦公室區域政治主任，也曾參與歐巴馬與拜登競選活動。

講話輕聲細語的尚皮耶在去年6月美國驕傲月（Pride Month）時曾推文表示，在16歲那年向媽媽出櫃，但媽媽臉上的反感讓她回到了「眾所周知的櫃子裡，並砰地關上了門」，在那之後她的性向成為家裡的秘密，並持續多年。

她接著說：「我很自豪能成為一名出櫃的黑人酷兒女性，且已經有一段時間了。我很高興地說，我的母親現在為『全部』的我感到驕傲；她愛我的伴侶，也樂於成為溺愛我們撫養女兒的祖母。」「我自己與親人接受的過程並不容易，但這是值得的。」

尚皮耶和任職於美國有線電視新聞網（CNN）的瑪沃（Suzanne Malveaux）收養一名女兒。

白宮 拜登 非裔

上一則

嬌生疫苗仍有「血栓風險」FDA宣布限制使用範圍

延伸閱讀

首位非裔女同志出任白宮發言人 尚皮耶將寫歷史

首位非裔女同志出任白宮發言人 尚皮耶將寫歷史
最高院若撤墮胎權 拜登政府擬撥款補助「緊急避孕藥」

最高院若撤墮胎權 拜登政府擬撥款補助「緊急避孕藥」
取消？延長？美複審對中加增關稅 白宮內部分歧

取消？延長？美複審對中加增關稅 白宮內部分歧
拜登嚴斥MAGA 「史上最極端」組織 批川普緊抓共和黨不放

拜登嚴斥MAGA 「史上最極端」組織 批川普緊抓共和黨不放

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
歐巴馬政府時通過的歐記健保，造福很多低收入國民。(Getty Images)

3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長

2022-04-30 21:20
報稅軟體TurboTax報稅程序背後的公司─總部位於加州山景城的Intuit公司，因其誤導性的「免費報稅服務」承諾涉及欺騙，將向近440萬納稅人支付賠償金1.41億元。(美聯社)

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

2022-05-04 22:25
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億
安珀哭著控強尼戴普家暴性侵 要她脫衣「洞穴搜查」

安珀哭著控強尼戴普家暴性侵 要她脫衣「洞穴搜查」
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%