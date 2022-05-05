我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

鬼城圍繞的內陸湖 鋰蘊藏量足供全美需求 股神布局求勝

編譯季晶晶／綜合外電
索爾頓海乾涸的部分土地，遠處有地熱發電廠。(美聯社)
索爾頓海乾涸的部分土地，遠處有地熱發電廠。(美聯社)

在美國加州東南角、距離墨西哥邊界大約40英里的地方，有一座名叫索爾頓海（Salton Lake）的內陸湖。它在1950和1960年代一度是人潮洶湧的度假聖地，但因長久乾旱和水汙染，湖的面積縮減、生態系統崩潰，附近一帶生氣勃勃的小鎮變成了鬼城。科學家預言，這裡湖水會鹹到只有細菌才能生存。但如同英文諺語說「每朵烏雲都鑲有銀邊」，這裡可能要翻身了。

加州能源委員會估計，這裡有足夠的鋰蘊藏量，能滿足未來全美以及全球40%的需求。對於靠鋰電池驅動而蓬勃發展的電動車產業來說，這是大新聞。

傳統提煉鋰的方式多半涉及露天礦場和蒸發池，將含鋰鹽水泵送到地表，然後等待水乾。這通常很耗水，可能創造出大量汙染和廢棄物。

但在索爾頓海，有三家公司正利用其地熱資源，開發以較環保方式來提取鋰的化學程序。這座湖附近已經有11家地熱發電廠，其中10家屬於股神巴菲特旗下波克夏公司的再生能源部門——BHE再生能源公司。

BHE再生能源的執行長Alicia Knapp說：「我們所有的10個地熱設施，每分鐘可向地面抽送5萬加侖的鹽水，我們正利用來自那些鹽水的蒸氣，生成清潔能源。所以我們其實已經走在半路上，鋰就握在我們手裡。」

另外兩家公司，Energysource和Controlled Thermal Resources（CTR），也在索爾頓海聯手開發地熱鋰設施。通用汽車承諾了會向CTR採購鋰。

根據CTR執行長Rod Colwell，「完全開發的索爾頓湖礦場，每年可供應逾60萬噸鋰，目前全球產量不足40萬噸」。

如果這三家公司的開採技術能有經濟效益，將可發大財。值得注意的是，三家公司都計劃在現場提煉鋰，這通常在美國以外地區進行，但他們沒有能力處理其他步驟，例如化學加工和電池製造，這方面目前由亞洲國家稱覇。

以前從未曾大規模的從地熱鹽水裡提取鋰，電動車行業、當地社區和環境是否真能受惠，還有待觀察。

加州 電動車 波克夏

上一則

紐約曼哈頓刺死遊民 饒舌歌手被判16年徒刑

下一則

販售大量鴉片類藥物致上癮成災 3大經銷商與華州5.18億和解

延伸閱讀

加州新里程 「再生能源」產量首次暫時達標

加州新里程 「再生能源」產量首次暫時達標
加州人口持續下降 沿海城市移往內陸

加州人口持續下降 沿海城市移往內陸
股神失色 波克夏Q1獲利腰斬

股神失色 波克夏Q1獲利腰斬
股神真厲害 波克夏股價即使跌99% 報酬率仍贏標普

股神真厲害 波克夏股價即使跌99% 報酬率仍贏標普

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
歐巴馬政府時通過的歐記健保，造福很多低收入國民。(Getty Images)

3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長

2022-04-30 21:20
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅