鬼城圍繞的內陸湖 鋰蘊藏量足供全美需求 股神布局求勝

索爾頓海乾涸的部分土地，遠處有地熱發電廠。(美聯社)

在美國加州 東南角、距離墨西哥邊界大約40英里的地方，有一座名叫索爾頓海（Salton Lake）的內陸湖。它在1950和1960年代一度是人潮洶湧的度假聖地，但因長久乾旱和水汙染，湖的面積縮減、生態系統崩潰，附近一帶生氣勃勃的小鎮變成了鬼城。科學家預言，這裡湖水會鹹到只有細菌才能生存。但如同英文諺語說「每朵烏雲都鑲有銀邊」，這裡可能要翻身了。

加州能源委員會估計，這裡有足夠的鋰蘊藏量，能滿足未來全美以及全球40%的需求。對於靠鋰電池驅動而蓬勃發展的電動車 產業來說，這是大新聞。

傳統提煉鋰的方式多半涉及露天礦場和蒸發池，將含鋰鹽水泵送到地表，然後等待水乾。這通常很耗水，可能創造出大量汙染和廢棄物。

但在索爾頓海，有三家公司正利用其地熱資源，開發以較環保方式來提取鋰的化學程序。這座湖附近已經有11家地熱發電廠，其中10家屬於股神巴菲特旗下波克夏 公司的再生能源部門——BHE再生能源公司。

BHE再生能源的執行長Alicia Knapp說：「我們所有的10個地熱設施，每分鐘可向地面抽送5萬加侖的鹽水，我們正利用來自那些鹽水的蒸氣，生成清潔能源。所以我們其實已經走在半路上，鋰就握在我們手裡。」

另外兩家公司，Energysource和Controlled Thermal Resources（CTR），也在索爾頓海聯手開發地熱鋰設施。通用汽車承諾了會向CTR採購鋰。

根據CTR執行長Rod Colwell，「完全開發的索爾頓湖礦場，每年可供應逾60萬噸鋰，目前全球產量不足40萬噸」。

如果這三家公司的開採技術能有經濟效益，將可發大財。值得注意的是，三家公司都計劃在現場提煉鋰，這通常在美國以外地區進行，但他們沒有能力處理其他步驟，例如化學加工和電池製造，這方面目前由亞洲國家稱覇。

以前從未曾大規模的從地熱鹽水裡提取鋰，電動車行業、當地社區和環境是否真能受惠，還有待觀察。