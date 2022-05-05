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國務卿布林肯確診 對中政策演說延期 多家新聞媒體記者也染疫

記者胡玉立、張文馨／綜合報導
國務卿布林肯4日確診新冠肺炎，症狀輕微，他曾在上周末參加白宮記者協會晚宴和相關活動。圖為布林肯偕夫人抵達晚宴會場。(美聯社)
國務卿布林肯4日確診新冠肺炎，症狀輕微，他曾在上周末參加白宮記者協會晚宴和相關活動。圖為布林肯偕夫人抵達晚宴會場。(美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)4日確診新冠肺炎，症狀輕微，已依據聯邦疾病防治中心(CDC)建議展開隔離，並維持居家工作；原定5日上午在喬治華盛頓大學發表對中國的政策演說將擇日再辦。

布林肯曾在上周末參加白宮記者協會晚宴和相關活動；國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，布林肯3日和4日上午檢測均為陰性，4日下午PCR確診。

普萊斯表示，布林肯最近一次見到拜登總統已是幾天前，根據CDC規定，拜登不是密集接觸者。

脫口秀主持人諾亞(Trevor Noah)4月30日主持白宮記者協會晚宴時，曾開玩笑預言此盛會將成「超級傳播者」，結果似乎「一語成讖」。那天之後，參與這場華府年度活動的新聞從業人員紛傳出確診。

包括有線電視新聞網(CNN)和三大電視網等新聞機構，這幾天都有與會人員確診。值得注意的是，晚宴當天與拜登總統握手、坐在金卡戴珊(Kim Kardashian)旁邊的ABC白宮首席特派員卡爾(Jonathan Karl)也確診了。

目前沒有確切數據可明確指出有多少人在上周末染疫。但3日起媒體同僚紛紛以簡訊和電郵相互通知，某某人的檢測呈陽性；預見未來幾天可能會有更多消息傳出。

白宮記者協會主席波特諾伊(Steven Portnoy)坦承，上周末的白宮記者晚宴與會者出現了「個位數」陽性確診病例。但他強調，「我們努力宣傳我們的規定，並鼓勵大家在晚宴前幾週接種疫苗補強針。這場活動的防疫規範比CDC或衛生部門發布的任何防疫法規還嚴格。希望任何可能感覺不適的人都能早日康復。」

30日華府希爾頓酒店宴會廳舉行的白宮記者協會晚宴，與會者多達2600人。晚宴要求與會者提供疫苗接種證明和同日陰性反應檢測結果，並強烈鼓勵施打加強針；至於口罩可選擇戴或不戴。熟悉白宮防疫規範人士指出，白宮還要求任何與總統一起在台上的人，包括卡爾和諾亞，都須接受有醫學認證的檢測。

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