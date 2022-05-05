販售大量鴉片類藥物致上癮成災 3大經銷商與華州5.18億和解

華盛頓州檢察長佛古森宣布， 全國三大鴉片類藥物經銷商以5億1800萬元與華州達成和解。(美聯社)

全國三大類鴉片藥物經銷商與華盛頓州，為州內類鴉片止痛劑上癮成災該負多少責任纏訟數月，日前同意以5億1800萬元與華州達成和解，和解金絕大多數撥往緩解上癮災情的專案。

華州檢察長佛古森(Bob Ferguson)宣布達成和解，另指出這樣達成妥協，州內收到的和解金，要比去年夏天參與全國向三大經銷商及嬌生 (Johnson & Johnson)聯合求償，多出幾千萬元。

三家類鴉片止痛劑經銷商分別是McKesson Corp.、Cardinal Health Inc.及AmerisourceBergen Corp.等公司，與州方達成的妥協議還要經法官批准，以及獲得其他興訟城市的同意。

依妥協案，州方要把收到的總和解金當中4億7600萬元，用在解決類鴉片製劑造成的危機，包括治病藥物濫用、擴大管道取得反轉藥物、提供住居、安排就業 等服務，給努力想掙脫藥物上癮的人；其餘賠償金則支付官司開銷。

佛古森表示，華州本可以加入全國其他州，與這些最大類鴉片止痛劑經銷商談判妥協，但最後選擇自行興訟，原因在能替州方爭取到額外更多的資源，對抗類鴉片藥物泛濫成災。

三家公司今年稍早宣布，有46州加入全國妥協安排，依妥協案，他們未來18年內將給付近200億賠償金。民主黨 籍的佛古森認為加入全國妥協案，取得4億1800萬元並不夠，所以決定自行上法院控告三公司，另對嬌生單獨興訟。

對經銷商的控告去年11月在西雅圖金恩郡(King County)高等法院開審，興訟因由是三家公司違反消費者保護法、造成公害；對嬌生公司的訟案預計在今年9月開庭。

檢察長主張，三家經銷商把海量的類鴉片止痛劑送到華州，顯然助長使用者上癮；類鴉片製劑的銷量由1997到2011年間成長500%。2011年，華州單日開出的處方箋類鴉片藥物便超過1億1200萬劑，足夠每位州民服用15天。到2015年，華州39個郡裡，有8個郡的處方箋要比居民總人數還要多。