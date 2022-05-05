拜登接見近600奧運選手 讚「團結國家」

拜登總統4日於白宮接見本屆東京和北京奧運的美國代表隊約600名選手。(美聯社)

拜登總統4日於白宮接見本屆東京和北京奧運的美國代表隊約600名選手，除了慶祝他們一共拿項260枚獎牌，也表揚他們努力不懈締造傑出的運動成績，使國家在新冠疫情間更加團結。

出席的運動員包括東京奧運 拿下兩金兩銀的游泳女將、綽號「女飛魚」的凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)，北京冬奧 勇奪有舵雪橇(Bobsleigh)一銀一銅的艾琳娜·邁爾斯·泰勒(Elana Meyers Taylor)和花式滑冰選手唐納休(Zachary Donahue)；過去兩屆的身障者帕拉林匹克運動會(Paralympic Games)選手們，也獲邀參加。

「你們代表著美國的靈魂。」拜登表示：「當我們的國家面臨分裂時，是你們讓國家更團結。不管我們再怎麼分裂，當我們看到選手們身上穿著『USA』三個字，我們所感受的驕傲是一樣的。」

受到新冠疫情的影響，東京奧運被迫延後一年舉辦，為維護公衛安全觀眾席幾乎空無一人；此外，礙於美國制裁中國在新疆迫害維吾爾族人，美國政府於北京冬奧期間實行外交抵制。

第一夫人吉兒·拜登 (Jill Biden)也大讚運動員們在艱困的情況下表現屹立不搖的精神，並表示「美國人感謝他們在國家困難時，為人們所帶來的一切」。

「雖然我知道，這次的比賽可能不如你們想像，沒有觀眾踴躍地為你們歡呼，也沒有家人們在一旁支持。」吉兒說：「但你們得在全球面臨疫情時出戰，你們將永遠是全世界最出名、最傑出的運動員。」