矽谷富翁杜爾捐11億 助史丹福建新學院研究氣候變遷

矽谷億萬富翁杜爾捐出11億元給史丹福大學，請它建立研究氣候變遷和永續發展的新學院。(美聯社)

矽谷億萬富翁杜爾(John Doerr)捐出11億元給史丹福大學 ，請它建立研究氣候變遷 和永續發展的新學院，讓這門學問成為「新的電腦科學」。

根據高等教育誌，這位風險投資家的教育捐款，是大學史上第二大的金額，僅次於彭博(Michael Bloomberg)2018年捐給母校約翰霍普金斯大學的18億元。

杜爾這筆捐款讓他成為氣候變遷研究的最大金主，也將促成史丹福大學結合公私力量，成為「讓地球擺脫對石化燃料倚賴」的重鎮。

杜爾靠投資谷歌、亞馬遜等科技公司賺了113億元，捐出十分之一鼓勵學界菁英研究氣候變遷與地球永續之道，希望這將成為「新的電腦科學」，也是「年輕人有十足理由奉獻一生」的領域。

新設學院名為「史丹福杜爾永續學院」，將納入原有的地球科學、能源科技、食物用水安全等相關科系，增設數個科技整合研究所和一個專注研發務實政策及實用技術的中心，緩解氣候變遷造成的危機。

史丹福校長拉文(Marc Tessier-Lavigne)說，這個學院絕對會把精力與資源用來研究政策問題，並具體探討該具備那些條件，才能讓各國政府政的策作為及個人行為改善，達到地球人類永續生存發展的目的。

美國富豪關心地球暖化的不少，網售巨擘亞馬遜的創始人貝佐斯 2020年就承諾捐助100億元，設立「貝佐斯地球基金」，去年發表了具體進行的計畫。曾任紐約市長的彭博2019年也承諾拿出5億元，幫助燃煤電廠轉型。微軟創辦人比爾蓋茲也透過「突破能源」和「比爾與梅琳達蓋茲基金會」，花了好幾十億元，促進氣候變遷問題的改善與解決。

富豪捐助大學等研究，就可處理這全球性的問題嗎？「大善人：新鍍金時代的財富、權力與行善」一書的作者卡拉翰(David Callahan)認為，還不如把錢用來扭轉民意，因為主流民意不把氣候變遷當回事，決策政客一動也懶得動。