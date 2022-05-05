我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

谷愛凌：推廣滑雪運動 盼激勵人心、世界變更好

記者胡聲橋／紐約報導
谷愛凌4日在紐約參加ESPN女性體育峰會，表示今秋入學，將專心念書。(美聯社)
谷愛凌4日在紐約參加ESPN女性體育峰會，表示今秋入學，將專心念書。(美聯社)

在北京冬奧會上獲得自由式滑雪二金一銀的谷愛凌，4日出席在紐約市布碌崙(布魯克林)舉行的ESPN女性體育峰會；18歲的谷愛凌作為女性體育的代表人物，談到為什麼代表中國參賽，以後是否可能代表美國參賽；她表示明天會發生什麼都不知道，現在想不了那麼多。

峰會安排對谷愛凌專訪；主持人首先就問，在美國出生的她為什麼要代表中國參加冬奧會？谷愛凌說，他媽媽出生在北京，所以她可以代表中國參賽；更重要的是，中國有很多人在冬奧會前根本就沒有聽說過自由滑雪這個項目，她作為一個混血的自由式滑雪運動員，感覺應該為中國普及冰雪項目出點力。

對在冬奧會出場，引起各種媒體關於她的激烈辯論，谷愛凌說她沒有想到媒體會有那麼大的爭議，她是以自己最擅長的方式表現自己，推廣體育，幫助別人。每個人都可以有自己的觀點，如果別人可以用自己的方法做到這些，那完全悉聽尊便。

對於現在美中關係不好，谷愛凌說，她就是一名滑雪運動員，她沒有能力改變兩個國家之間的關係；她希望把自己的事情做好，也希望世界為此變得更好。

谷愛凌秋天就進入史丹佛大學就讀；她說將會全力讀書，也會利用周末和休假時間去訓練滑雪；她說其實她一直就是這樣過來的，她高中提前畢業，也就是過去一年半，她才成為一名職業運動員，專心滑雪；她說有信心今後能兼顧學業和訓練。

谷愛凌說，在冬奧會上拿金牌並不是她職業生涯的最高點，拿金牌當然高興，但她更希望自己能通過運動生涯搭起一個了解和溝通的平台，如果有人因為她，人生有了改變，如果她能對別人有所啟發和激勵，那才是她職業生涯的最高點。

谷愛凌也談到，她職業的最低點就是看到網上那些指責她的言論，儘管有人勸她不要在意，但那些負面言論給她留下的印象還是難以抹去，她覺得難以承受。

谷愛凌在北京冬奧會上獲得自由式滑雪二金一銀。(路透)
谷愛凌在北京冬奧會上獲得自由式滑雪二金一銀。(路透)

谷愛凌 滑雪 運動員

上一則

拜登考慮免除學貸 資格限年收入低於12.5萬

下一則

拜登接見近600奧運選手 讚「團結國家」

延伸閱讀

被網暴難以承受 谷愛凌：我沒有能力改變美中關係

被網暴難以承受 谷愛凌：我沒有能力改變美中關係
谷愛凌出席Met Gala 「黑皮裙」宣傳亞太裔傳統月

谷愛凌出席Met Gala 「黑皮裙」宣傳亞太裔傳統月

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
谷愛凌又惹質疑…謝中國沒謝祖國 網上炸鍋

谷愛凌又惹質疑…謝中國沒謝祖國 網上炸鍋

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
歐巴馬政府時通過的歐記健保，造福很多低收入國民。(Getty Images)

3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長

2022-04-30 21:20
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅