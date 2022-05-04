我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死亡人數破100萬 多半未接種疫苗

Fed不會強升息 道指大漲932點

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

編譯中心／綜合報導
比爾蓋茲。（美聯社）
比爾蓋茲。（美聯社）

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與妻子梅琳達(Melinda French Gates)去年5月宣布離婚，震驚各界。此後不斷有傳言指蓋茲在27年的婚姻中數次婚外情是導火線，梅琳達3月時受訪時意有所指表示「這是他必須回答的問題」。蓋茲則在宣布離婚滿周年時上節目公開回應，坦承「犯了錯」。對照他與梅琳達的公開說法，關於兩人離婚的隱情似乎已呼之欲出。

綜合媒體報導，宣布離婚屆滿一年，比爾蓋茲3日與「今日」(Today)主持人薩凡納里（Savannah Guthrie）對談，被問到，「你對婚姻不忠嗎？這就是離婚的原因之一嗎？」蓋茲坦言，「我確實犯了錯誤，我要承擔責任。」

梅琳達。（歐新社）
梅琳達。（歐新社）

比爾蓋茲與梅琳達2021年5月宣布離婚，婚變後他們繼續共同經營蓋茲基金會。今年3月，梅琳達接受CBS採訪，談到離婚讓她「很多天都以淚洗面」，並回憶起自己當時躺在地毯上，腦袋裡只想著「這怎麼可能？我怎麼才能起的來床？以後我怎麼辦？」

對於蓋茲是否有多次婚外情，梅琳達當時只說，「這是比爾需要回答的問題。」

在「今日」的採訪中，蓋茲也正面談及，聽梅琳達在CBS吐露離婚的悲傷，對他來說也是一件艱難的事，「我們在婚姻中有很多很好的事情：孩子，我們所擁有的樂趣。所以這是一個非常艱難的調整。」

梅琳達：早就勸他別和艾普斯坦來往

除了外遇問題，梅琳達兩個月前的採訪還聊到了美國已故富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein），她曾明確向蓋茲說過，不喜歡他和艾普斯坦來往。梅琳達曾與艾普斯坦見過一面，「我就想看看這個人是誰，從我踏進門的那一刻起，我就後悔了。」梅琳達表示，在見到艾普斯坦時有一種「發自內心的不適感」，「他是令人厭惡的，邪惡的化身。事後我做噩夢了，想到艾普斯坦案的性侵受害者，我為這些年輕女性感到心碎。」

薩凡納里在3日的採訪中問了比爾蓋茲，「你為什麼繼續和他（艾普斯坦）見面？當你遇到他時，他已經是一名被定罪的性犯罪者。你後悔了嗎？」

蓋茲回答，「我無疑犯了一個大錯誤，我見過他許多次。我的目標是為全球健康募集資金，我沒有意識到與他會面時，他幾乎淡化了他做過的可怕事。」

來源:TODAY

艾普斯坦 比爾蓋茲 性侵

上一則

美新冠死亡人數破100萬 多半未接種疫苗

延伸閱讀

阿嬌減肥1天只吃7塊紫薯 前夫賴弘國當爸喜悅藏不住

阿嬌減肥1天只吃7塊紫薯 前夫賴弘國當爸喜悅藏不住
比爾蓋茲談推特被收購：馬斯克恐讓假訊息問題變更糟

比爾蓋茲談推特被收購：馬斯克恐讓假訊息問題變更糟
嫌她學歷低 川男不讓前妻探望兒子…法院這樣判決

嫌她學歷低 川男不讓前妻探望兒子…法院這樣判決
馬斯克、庫克 IP屬地曝光 網友笑：原來全球首富在中國

馬斯克、庫克 IP屬地曝光 網友笑：原來全球首富在中國

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
歐巴馬政府時通過的歐記健保，造福很多低收入國民。(Getty Images)

3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長

2022-04-30 21:20
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」
歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

倉庫挖寶 他尋獲750萬現金 結局出乎意料「留不住」

倉庫挖寶 他尋獲750萬現金 結局出乎意料「留不住」
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要