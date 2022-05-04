出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

比爾蓋茲。（美聯社）

微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)與妻子梅琳達(Melinda French Gates)去年5月宣布離婚，震驚各界。此後不斷有傳言指蓋茲在27年的婚姻中數次婚外情是導火線，梅琳達3月時受訪時意有所指表示「這是他必須回答的問題」。蓋茲則在宣布離婚滿周年時上節目公開回應，坦承「犯了錯」。對照他與梅琳達的公開說法，關於兩人離婚的隱情似乎已呼之欲出。

綜合媒體報導，宣布離婚屆滿一年，比爾蓋茲3日與「今日」(Today)主持人薩凡納里（Savannah Guthrie）對談，被問到，「你對婚姻不忠嗎？這就是離婚的原因之一嗎？」蓋茲坦言，「我確實犯了錯誤，我要承擔責任。」

梅琳達。（歐新社）

比爾蓋茲與梅琳達2021年5月宣布離婚，婚變後他們繼續共同經營蓋茲基金會。今年3月，梅琳達接受CBS採訪，談到離婚讓她「很多天都以淚洗面」，並回憶起自己當時躺在地毯上，腦袋裡只想著「這怎麼可能？我怎麼才能起的來床？以後我怎麼辦？」

對於蓋茲是否有多次婚外情，梅琳達當時只說，「這是比爾需要回答的問題。」

在「今日」的採訪中，蓋茲也正面談及，聽梅琳達在CBS吐露離婚的悲傷，對他來說也是一件艱難的事，「我們在婚姻中有很多很好的事情：孩子，我們所擁有的樂趣。所以這是一個非常艱難的調整。」

梅琳達：早就勸他別和艾普斯坦 來往

除了外遇問題，梅琳達兩個月前的採訪還聊到了美國已故富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein），她曾明確向蓋茲說過，不喜歡他和艾普斯坦來往。梅琳達曾與艾普斯坦見過一面，「我就想看看這個人是誰，從我踏進門的那一刻起，我就後悔了。」梅琳達表示，在見到艾普斯坦時有一種「發自內心的不適感」，「他是令人厭惡的，邪惡的化身。事後我做噩夢了，想到艾普斯坦案的性侵 受害者，我為這些年輕女性感到心碎。」

薩凡納里在3日的採訪中問了比爾蓋茲，「你為什麼繼續和他（艾普斯坦）見面？當你遇到他時，他已經是一名被定罪的性犯罪者。你後悔了嗎？」

蓋茲回答，「我無疑犯了一個大錯誤，我見過他許多次。我的目標是為全球健康募集資金，我沒有意識到與他會面時，他幾乎淡化了他做過的可怕事。」

來源:TODAY