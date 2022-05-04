美國初生兒染先天性梅毒 近10年增加7倍

美國近十年來患有「先天性梅毒」的新生兒不斷增加，2012年時全美約有332名新生兒感染先天性梅毒，然而2021年時，同一數據攀升至2268人，將近七倍。(Getty Images)

「梅毒」雖然是個令人恐懼的性病，但隨著醫療進步，已非不可治癒的絕症：然而，聯邦疾病防治中心 (CDC )統計數據卻指出，近十年來患有「先天性梅毒」的新生兒不斷增加，2000年以來可以說是「絕跡」的先天性梅毒再次捲土重來。

據CDC資料，2012年時全美約有332名新生兒感染先天性梅毒，然而2021年時，同一數據攀升至2268人，將近七倍，同時感染先天性梅毒的嬰兒共166人死亡，約占總染疫人口的7%；沒死的染疫新生兒，也會面臨大腦發育不全、骨骼畸形、失明等影響長達一輩子的後遺症；除了緬因、新罕布夏與佛蒙特三州外，全美各州先天性梅毒病例不斷攀升。

事實上，即便母親染有梅毒，現代醫療科技也有能力同時治好孕婦並阻止病毒往胎兒身上傳播，只要孕婦最晚在分娩前一個月確診，醫院就能以「青黴素」治療。

就算等胎兒出生才發現感染先天性梅毒，也能以青黴素治癒，；問題是，一旦走到這一步，由於必須以「腰椎穿刺」注射，並至少留院十天，且無法解決已造成的併發症，如此只是徒增新生兒的痛苦而已。

而全美各地新生兒患有先天性梅毒的原因也不盡相同，美西的先天性梅毒病患大多因為產前檢查沒有檢測 梅毒而未能及時治療；南部各州問題更大，產前檢測明明就有查出孕婦患有梅毒，卻因為種種因素未能讓孕婦獲得適當治療。

更令人不寒而慄的是，明明檢測出梅毒卻未能獲得適當治療的女性有種族明顯差異；分娩前未獲適當醫治的白人婦女約24%，非裔婦女則高達37%；就有傳染病學者說：「健保體系長期存在種族主義、貧富與城鄉差距等結構性問題，實非一朝一夕能改變。」