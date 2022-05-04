美國初生兒染先天性梅毒 近10年增加7倍
「梅毒」雖然是個令人恐懼的性病，但隨著醫療進步，已非不可治癒的絕症：然而，聯邦疾病防治中心(CDC)統計數據卻指出，近十年來患有「先天性梅毒」的新生兒不斷增加，2000年以來可以說是「絕跡」的先天性梅毒再次捲土重來。
據CDC資料，2012年時全美約有332名新生兒感染先天性梅毒，然而2021年時，同一數據攀升至2268人，將近七倍，同時感染先天性梅毒的嬰兒共166人死亡，約占總染疫人口的7%；沒死的染疫新生兒，也會面臨大腦發育不全、骨骼畸形、失明等影響長達一輩子的後遺症；除了緬因、新罕布夏與佛蒙特三州外，全美各州先天性梅毒病例不斷攀升。
事實上，即便母親染有梅毒，現代醫療科技也有能力同時治好孕婦並阻止病毒往胎兒身上傳播，只要孕婦最晚在分娩前一個月確診，醫院就能以「青黴素」治療。
就算等胎兒出生才發現感染先天性梅毒，也能以青黴素治癒，；問題是，一旦走到這一步，由於必須以「腰椎穿刺」注射，並至少留院十天，且無法解決已造成的併發症，如此只是徒增新生兒的痛苦而已。
而全美各地新生兒患有先天性梅毒的原因也不盡相同，美西的先天性梅毒病患大多因為產前檢查沒有檢測梅毒而未能及時治療；南部各州問題更大，產前檢測明明就有查出孕婦患有梅毒，卻因為種種因素未能讓孕婦獲得適當治療。
更令人不寒而慄的是，明明檢測出梅毒卻未能獲得適當治療的女性有種族明顯差異；分娩前未獲適當醫治的白人婦女約24%，非裔婦女則高達37%；就有傳染病學者說：「健保體系長期存在種族主義、貧富與城鄉差距等結構性問題，實非一朝一夕能改變。」
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