每名失業者有2職缺寫新高 3月辭職人數達450萬也創紀錄

數據顯示，全國各地的雇主3月發布創紀錄的1150萬個職位空缺，意味著可為每個失業者提供前所未有的兩個就業機會。(美聯社)

勞工統計局3日公布3月的勞工市場數據顯示，全國各地的雇主3月發布創紀錄的1150萬個職位空缺，意味著可為每個失業者提供前所未有的兩個就業 機會。3月辭職的人數達450萬，也創下紀錄，顯示他們有信心在其他地方找到薪酬更高和工作條件更好的職位。

創紀錄的職缺表明，全美的勞動力市場目前異常緊張，導致求職者敢於尋找更高薪的工作，同時也加重了40年來最嚴重的通貨膨脹。

3月的裁員人數從2月的135萬升至140萬人，而在重創經濟的疫情 2020年初爆發前，每月裁員約為180萬人。

美國的就業市場火熱，雇主在過去的一年每月平均增加54萬個工作崗位。今年4月全國創造出40萬個新工作，預計勞工部 將在6日發布上月的數據時宣布，標誌雇主的招聘前所未有地連續12個月實現每月都超過40萬人。

2020年的疫情導致全國經濟和就業市場出現短暫但極具破壞力的衰退，在政府的大規模支出和聯準會超低利率政策的刺激下，經濟和就業市場意外地出現強勁反彈。企業沒有料到消費者的需求驟然大增，紛紛開始招聘員工和囤積貨物，為此被迫提高薪資，而工廠、港口和貨場常被擠爆，導致貨運延誤和價格升高。3月的消費價格比去年同期升高8.5%，為1981年以來最高。

但未來的發展有不確定性，從聯準會為抑制通膨而採取的升息措施，到疫情紓困金對經濟刺激作用的消失以及烏克蘭戰爭的影響，都給未來的經濟蒙上陰影。

儘管企業招聘大增，但全美的工作崗位目前仍比疫情爆發前的2020年2月減少160萬個，這一缺口還沒有考慮到隨著人口的增長而應該增加的就業。

不過就業市場目前的確強勁，招聘公司Indeed Hiring Lab的經濟研究主任班克(Nick Bunker)表示：「員工目前感到就業穩定，並對找到新工作的能力充滿信心。勞工市場如今仍在需求方，除非發生戲劇性的變化才會改變。」