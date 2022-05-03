「都市」標準提高 5000人才符合資格 數百個都市降改鄉村

全美數百個都市地區正變成鄉村地區，不是因為居民搬徙，而是人口普查局改變都市的定義。例如圖片中的科羅拉多州洛磯福特鎮。(美聯社)

全美數百個都市地區(urban area)正變成鄉村地區(rural area)，不是因為居民搬徙，而是人口普查 局改變都市的定義。

美聯社報導，人口普查局每十年一度，在人口普查完成後，更新都市與鄉村的定義；都市人口1910年占總人口的約45%，十年前已成長至占逾80%。

人口普查局日前公布，都市的定義改以家戶為單位，不再以人數為基礎。

普查局官員表示，這項改變會使十年一度的人口普查更容易；2020年人口普查為保障隱私 而出現的疏漏，未來改以家戶計算會更準確。

過去一世紀來，一個地區至少要有2500人才符合都市的定義，而今則需至少2000戶、相當於5000人才符合資格。

根據舊定義，居民逾5萬人的地區會被視作「都市化地區」(urbanized areas)，藉此區分人口介於2500人到4萬9999人之間的「都市聚落」(urban clusters)，但在新定義中，這兩處都稱作「都市地區」。

當局透露，修訂版的都市清單今年稍晚才會公布；美聯社分析，根據新標準，全美約33%、至少1300個過去十年被視為都市的小市鎮和村落會變成鄉村。

人口普查局表示，新的都市與鄉村定義只會用於數據統計，但普查局的定義影響聯邦如何分配資金。

報導指出，都市與鄉村的變化攸關請領聯邦補助經費的級別；部分社區擔心，這項改變可能衝擊鄉村醫療、運輸和教育 的聯邦計畫經費，但也有若干社區領袖認為，都市形態改變的影響不大。

威斯康辛州茅斯頓(Mauston)市政官員里格(Randy Reeg)說：「我們是鄉村，也有鄉村的感覺，這已經是我們一致的感受了。」 茅斯頓有4347位居民，坐落麥迪遜(Madison)西北方約75哩處。

美國醫院學會(AHA)等組織坦言，這項改變可能影響鄉村醫療資源；該學會醫療政策資深助理主任吳雪儂(Shannon Wu，音譯)說：「新定義可能限制鄉村診所的數量成長，對鄉村取得醫療資源造成負面影響。」