百年高球俱樂部 禁止女性會員 遭控「性別歧視」

新澤西州政府日前向松谷高爾夫俱樂部提出違反民權的訴訟，因該俱樂部禁止女性成為會員、且限制女性使用球場和設施，違反歧視法的規定。(取材自臉書)

新澤西州 政府日前向松谷高爾夫俱樂部(Pine Valley Golf Club)提出違反民權的訴訟，因該俱樂部長期由男性主導，包括公共設施的使用權、入會資格和數量有限的住宿，被州府指控其營運「充滿性別歧視 」。

根據府方提出長達八頁的法律文件，新州檢察長辦公室稱松谷高爾夫俱樂部禁止女性成為會員、且限制女性使用球場和設施，已違反該州歧視法的規定。

檢方聲稱，直到展開調查後，該俱樂部才稍微對女性較為友善；新澤西州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)鄭重強調：「性別歧視在新澤西沒有生存之地，就這麼簡單。」

不過該俱樂部向檢調單位表示，自民權當局展開調查至2021年春天的期間，已取消所有基於性別而限制的入會標準和設施使用權。

松谷高爾夫俱樂部位於新州肯登郡(Camden County)，距離費城 僅20哩的距離，堪稱世上最大的高爾夫球場之一；根據全球權威高爾夫期刊Golf Digest，如此「無與倫比」的高爾夫球場，正是在1912年由費城飯店的經營人、高爾夫球場設計師克倫普(George Crump)一手打造。

該俱樂部成立100多年來一直保持會員專屬的模式作為營運招牌，據稱目前會員人數多達700人，包括諸位前總統和政商名流；會員在加入之前必須先收到俱樂部的邀請，訪客只能受會員之邀才能一起打球，就連高爾夫大滿貫的常勝軍湯姆‧華森(Tom Watson)也不例外。

州政府控訴，其俱樂部成立至2021年4月以來，不僅禁止女性成為會員，還禁止她們在俱樂部內打球，更不得以其他方式使用俱樂部的設施，只有在極少數的情況下才能破例。

截至2021年7月，該俱樂部只錄取三名女性會員，占比不到所有會員人數的0.5%。