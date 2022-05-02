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邊界牆殺人 偷渡客攀越30呎高 3年摔死16人

編譯林梅婕／綜合1日電
邊界圍牆雖然加高，但無證移民會利用其中漏洞，趁機進入美國。(美聯社)
邊界圍牆雖然加高，但無證移民會利用其中漏洞，趁機進入美國。(美聯社)

前總統川普為防堵非法移民跨越美墨邊境，在加州聖地牙哥(San Diego)邊境地區築起30呎的高牆，還用雙層的鋼鐵柵欄圍起；然而，許多試圖跨境的移民卻絲毫不退卻，為爭取到美國重生的機會，堅持賭上一把。根據最新的統計，近期翻越邊境圍牆摔死和重傷的移民人數不斷上升，且漲幅相當驚人。

儘管美國海關與邊境保護局(CBP)的官員澄清，當局沒有統計這類死亡或受傷的案例；但聖地牙哥加州大學(University of California at San Diego)醫師團29日透過美國醫學會雜誌(JAMA)，首次發表了相關的數據。

加州邊境地區於2019年開始進行邊境圍牆整修，將圍牆高度增至30呎，相當於9.14公尺；自此加州大學聖地亞哥醫學部(UC San Diego Medical Center)創傷中心接獲從高處摔落的傷者，人數暴增五倍至375人，摔死的人從0增至16人。

該醫療中心創傷部主任杜賽(Jay Doucet)指出，舊的圍牆高度僅17呎高，摔下致死的機率並不大，「但是當高度超過20或30呎，重傷或死亡的機率便會大幅增加」，他說：「我們不斷看到前所未見的傷勢，包括骨盆或脊椎骨折、還有腦部損傷。」

另外，聖地牙哥斯克里普斯慈善醫院(Scripps Mercy Hospital)創傷中心主任班賽爾(Vishal Bansal)也說，上個月他們共接收230名患者，從圍牆摔下的傷者人數占比為16%，超過槍枝或刺殺的傷患，他說：「我從沒見過這樣的情形，太瘋狂了。」

事實上，自拜登總統上任以來，被逮捕的非法移民人數已創史上新高，而這些從圍牆上摔下受傷或死亡的人數雖說只是一小部分，成長卻相當驚人；不過上有政策，下也會有對策，民主黨籍前亞利桑納州州長珍奈特‧納波利塔諾(Janet Napolitano)曾說過，「給我一堵50呎高的牆，我就給你一個51呎的梯子」。

根據一名日前才從圍牆跳下而摔斷兩條腿的女子愛爾梅達(Almeida)也證實，人蛇集團會在邊境拿出巨大的梯子，告訴他們爬上去後可以從另一端滑下。

美墨邊境 加州大學 非法移民

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