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好萊塢巨星推公路旅行App 邊玩邊聽故事

編譯陳律安／綜合外電

熱愛公路旅行、歷史及說故事的好萊塢巨星、奧斯卡金像獎最佳導演得主凱文科斯納（Kevin Costner），在得知兒女朋友的家長正在創辦一款旅遊音訊應用程式（App）「HearHere」後，便有濃厚興趣，同意為這款標榜為「公路旅行歷史故事指南」的App，錄製沿途景點的口述歷史故事，並且成為共同創辦人。

2020年8月上架的HearHere，是第一款運用人工智慧（AI）與GPS衛星定位系統的公路旅行App，在用戶行經特定地點時，會根據用戶所在地與設定的興趣類別，自動提醒常被忽略的景點，即時播放相關的口述歷史故事。這款App上架時，也正好搭上新冠疫情爆發後，民眾偏好自行開車出遊的潮流。

這與凱文科斯納的興趣一拍即合。他說：「我常駕車在美國四處車旅行，看到路邊的標示牌，會想停下來看看景點的內容。這與歷史有關，我常被打動。如果沒這麼做，就只是看著汽車里程數不斷往上加。」因此，在HearHere開發的初期階段，他就同意幫這款App錄製旁白，最後更成為共同創辦人。

凱文科斯納說，他透過孩子偶然碰到正在打造HearHere的希爾斯（Woody Sears）時，就被HearHere的願景所吸引。他加入HearHere的重要原因之一，就是希望能述說美洲原住民的故事。他自導自製自演、榮獲多座奧斯卡獎的電影「與狼共舞」，題材就是印地安人。

HearHere迄今已收錄逾9000則歷史故事。希爾斯說，HearHere已吸引超過40萬人次下載，訂戶遍布美國各州。該公司2月宣布，已透過種子輪籌資募得320萬美元資金，主要投資人為美國露營車業者Camping World。

App 奧斯卡獎 原住民

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