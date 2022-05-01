加入歐記健保、白卡 高達3580萬人 補助快到期好景恐不長

歐巴馬政府時通過的歐記健保，造福很多低收入國民。(Getty Images)

拜登 政府4月29日表示，愈來愈多國民納入健康保險，多虧了前總統歐巴馬時代的「可負擔健保」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保 )，協助將國人無健保的比率壓至歷史新低；但好景恐怕不長。

聯邦衛生部(HHS)指出，承保人數從2020年的2710萬人增至今年初的3580萬人，主因包括新冠肺炎疫情紓困措施、新一輪聯邦資金、歐記健保、擴大醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，以及基本健康計畫(Basic Health Plan)等政策，其中1360萬人加入歐記健保交換計畫，超過2100萬人加入白卡擴大計畫，以及1680萬人此前並不符合納保資格。

國民健康訪問調查(National Health Interview Survey)顯示，無保率從2020年第四季的10.3%，降至2021年第四季的8.8%，這代表約增加490萬人納保。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)說：「破紀錄的350多萬人如今擁有健保，感謝可負擔健保，無保率逼近新低。」

拜登總統就任前，疫情讓保險變得更受重視，即有更多人登記歐記健保；拜登隨後推行半年的特殊登記期，讓人們得以受惠源自民主黨1.9兆元疫情紓困法案的更優惠聯邦補貼，這段期間有280萬人加入歐記健保。

拜登政府今年再延長擴大註冊期並投入更多資金，吸引創紀錄的1450萬人登記，但並非所有人最終都得以納保。

聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心(U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services)3月針對的低收入戶推出特別註冊期，其中大多數人原先完全無健保。

然而，有線電視新聞網(CNN)指出，這般好景可能不長，最快會在今夏國家公衛緊急狀態截止且未延長時告終；各州將排除不符合資格的被保險人，這項政策在疫情期間暫停。

非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)估算，公衛緊急負擔政策第二季到期時，約有1440萬人可能失去白卡。

此外，額外的歐記健保交換計畫聯邦補助也會在今年底到期，除非國會同意延長。