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FBI搜查國內資料 去年達340萬次 無法院許可 恐引侵犯隱私疑慮

編譯潘勛／綜合30日電
報導指去年聯邦調查局在沒有搜索令之下，對國內的電子數據執行搜查多達340萬次。圖為聯調局在華府總部。(路透)
報導指去年聯邦調查局在沒有搜索令之下，對國內的電子數據執行搜查多達340萬次。圖為聯調局在華府總部。(路透)

國家情報官員30日指出，去年聯邦調查局(FBI)在沒有搜索令之下，對國內的電子數據執行搜查多達340萬次，國會長期以來對行政部門偵監、侵犯民眾隱私的顧慮，只怕會升高。

華爾街日報(WSJ)報導，國家情報總監辦公室上周公布的年度報告指出，FBI對國內電子數據的搜查，本是國安局在做的事；拜登政府高級官員表示，計算搜索的是外國數據還是本國數據，要區分實在很複雜；搜查本國人確實數字可能遠低得多，另外，由當前報告也無法得知多少國民的數據被聯調局查過。

國家情報總監辧公室的報告並未指控聯調局按例搜查國內數據為不當或非法；華爾街日報指出，這次公布聯調局搜索，倒是國家情報機構首度書面指出：聯調局透過1978年「外國情報監視法」(FISA)條文，獲取國家數據。

國家情報總監的報告，雖沒指責搜索行動有體制毛病的意思，但法官以往曾譴責聯調局未能遵守隱私保密規定。

官方表示，聯調局的搜查，就該局守護國家安全的使命至關重要；年度報告當中，以其他形式進行的國安監視，其頻率一般是逐年下降。

聯調局高級官員回應報告時坦承，340萬次肯定數量龐大，自己不會說成「不多」。

報告裡近200萬次搜查，都與偵辦據稱俄國駭客想入侵美國關鍵基礎設施、恐危及國家安全有關；高層指出，聯調局的搜查行動，包括耗費心力想找出俄國駭客行動的可能被害人。

聯調局搜查時，個人姓名、電話號碼、電子郵件信箱及社會安全號碼都可以查，有時還查好幾次，按每個條件搜查一次，都反映到總次數當中；對國內資訊的搜查，可以牽涉到美國公民、合法永久居留者及公司行號的資料；每次搜查都可收錄到通訊裡，混雜的元數據及內容。

官方宣稱，聯調局專家大規模搜索時，條件數目可能數百或數千，假如條件組裡，僅一條與美國人或國內事業體有關，所有條件都會被計算為搜索美國資料，因此340萬次搜索之中，真正搜索美國數據可能遠低得多，兩者差距的源頭就在如此。

華爾街 隱私 俄國

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